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Серпневий догляд винограду — що обов'язково потрібно зробити, щоб покращити врожай

6 серпня 2024 04:04
Катерина Волченко - Редактор
Що робити з виноградом у серпні — важливі процедури, які допоможуть покращити врожай
Дачниця, яка обрізає виноград на городі. Фото: 99.co
Катерина Волченко - Редактор

Деякі сорти винограду починають вперше плодоносити на початку серпня, тому в цей період потрібно ретельно доглядати культуру. Якщо ви хочете зібрати великий урожай цієї ягоди, вам варто розуміти, як її правильно доглядати в останній літній місяць.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Догляд винограду в серпні

Полив винограду

У першій половині серпня досвідчені дачники рекомендують поливати виноград, а ось всередині місяця в разі достатнього об’єму вологи від дощу, треба припинити це робити. Коли надворі сухо і тепло, поливайте виноград невеликим об’ємом води, але йдеться лише про молоді кущі та пізні сорти.

Полив винограда со шланга
Полив винограду зі шланга. Фото: Techinfus.com

Підживлення винограду

На початку місяця підживлюйте виноград добривами, де немає азоту. Зазвичай це суміш з таких інгредієнтів:

  • Монофосфат калію — 15 грамів
  • Відстояна дощова вода — десять літрів

У період дозрівання ягід проведіть позакореневе підживлення розчином з таких інгредієнтів, як:

  • Борна кислота — три грами
  • Гаряча вода — невеликий обсяг
  • Марганцівка — один грам
  • Сульфат калію — 20 грамів
  • Суперфосфат — 30 грамів
Подкормка винограда на огороде
Підживлення винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Обробка від хвороб

Якщо ви помітили ознаки хвороби на винограді, приберіть спочатку постраждалі ягоди, а потім обробіть кущі захисними розчинами:

  • Сірчана гниль — 80 грамів харчової солі на десять літрів води
  • Хибна борошниста роса — п’ять-сім грамів марганцівки на десять літрів води
Опрыскивание винограда от болезней
Обприскування винограду від хвороб. Фото: Pinterest

Обрізка винограду

Зазвичай виноград обрізають у другій або третій декаді серпні, і видаляти треба верхні частини всіх молодих пагонів разом з шістьма-вісьма верхніми листями. В залежності від висоти куща обрізайте від 20 до 40 сантиметрів.

Процедура обрезки винограда
Процедура обрізки винограду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому виноград гниє ще зеленим і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, коли треба обрізати виноград влітку і як це правильно робити. 

Також ми повідомляли про те, як швидко врятувати виноград від сірої гнилі.

ягоди поради город виноград

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