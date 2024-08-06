Що робити з виноградом у серпні — важливі процедури, які допоможуть покращити врожай

Дачниця, яка обрізає виноград на городі. Фото: 99.co

Деякі сорти винограду починають вперше плодоносити на початку серпня, тому в цей період потрібно ретельно доглядати культуру. Якщо ви хочете зібрати великий урожай цієї ягоди, вам варто розуміти, як її правильно доглядати в останній літній місяць.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Полив винограду

У першій половині серпня досвідчені дачники рекомендують поливати виноград, а ось всередині місяця в разі достатнього об’єму вологи від дощу, треба припинити це робити. Коли надворі сухо і тепло, поливайте виноград невеликим об’ємом води, але йдеться лише про молоді кущі та пізні сорти.

Полив винограду зі шланга. Фото: Techinfus.com

Підживлення винограду

На початку місяця підживлюйте виноград добривами, де немає азоту. Зазвичай це суміш з таких інгредієнтів:

Монофосфат калію — 15 грамів

Відстояна дощова вода — десять літрів

У період дозрівання ягід проведіть позакореневе підживлення розчином з таких інгредієнтів, як:

Борна кислота — три грами

Гаряча вода — невеликий обсяг

Марганцівка — один грам

Сульфат калію — 20 грамів

Суперфосфат — 30 грамів

Підживлення винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Обробка від хвороб

Якщо ви помітили ознаки хвороби на винограді, приберіть спочатку постраждалі ягоди, а потім обробіть кущі захисними розчинами:

Сірчана гниль — 80 грамів харчової солі на десять літрів води

Хибна борошниста роса — п’ять-сім грамів марганцівки на десять літрів води

Обприскування винограду від хвороб. Фото: Pinterest

Обрізка винограду

Зазвичай виноград обрізають у другій або третій декаді серпні, і видаляти треба верхні частини всіх молодих пагонів разом з шістьма-вісьма верхніми листями. В залежності від висоти куща обрізайте від 20 до 40 сантиметрів.

Процедура обрізки винограду. Фото: Pinterest

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