Що робити з виноградом у серпні — важливі процедури, які допоможуть покращити врожай

Серпневий догляд винограду — що обов'язково потрібно зробити, щоб покращити врожай
Деякі сорти винограду починають вперше плодоносити на початку серпня, тому в цей період потрібно ретельно доглядати культуру. Якщо ви хочете зібрати великий урожай цієї ягоди, вам варто розуміти, як її правильно доглядати в останній літній місяць.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Догляд винограду в серпні
Полив винограду
У першій половині серпня досвідчені дачники рекомендують поливати виноград, а ось всередині місяця в разі достатнього об’єму вологи від дощу, треба припинити це робити. Коли надворі сухо і тепло, поливайте виноград невеликим об’ємом води, але йдеться лише про молоді кущі та пізні сорти.
Підживлення винограду
На початку місяця підживлюйте виноград добривами, де немає азоту. Зазвичай це суміш з таких інгредієнтів:
- Монофосфат калію — 15 грамів
- Відстояна дощова вода — десять літрів
У період дозрівання ягід проведіть позакореневе підживлення розчином з таких інгредієнтів, як:
- Борна кислота — три грами
- Гаряча вода — невеликий обсяг
- Марганцівка — один грам
- Сульфат калію — 20 грамів
- Суперфосфат — 30 грамів
Обробка від хвороб
Якщо ви помітили ознаки хвороби на винограді, приберіть спочатку постраждалі ягоди, а потім обробіть кущі захисними розчинами:
- Сірчана гниль — 80 грамів харчової солі на десять літрів води
- Хибна борошниста роса — п’ять-сім грамів марганцівки на десять літрів води
Обрізка винограду
Зазвичай виноград обрізають у другій або третій декаді серпні, і видаляти треба верхні частини всіх молодих пагонів разом з шістьма-вісьма верхніми листями. В залежності від висоти куща обрізайте від 20 до 40 сантиметрів.
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