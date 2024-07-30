Як врятувати виноград від хлорозу — дієвий препарат проти жовтого листя, поради дачникам

Хлороз на виноградному листі. Фото: скриншот з YouTube

Інколи деякі дачники помічають на своєму винограді жовте листя, а це є головною ознакою наявності хлорозу на рослині. Досвідчені городники пояснили, як можна ефективно захистити свій виноград від цього серйозного захворювання.

Про це розповідають на каналі "GrapesAni" в YouTube.

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Якщо ви побачили на виноградному листя пожовтіння, будьте впевнені — рослина захворіла на хлороз. За словами блогера, якщо ця хвороба виникла через інфекцію, то позбутися її неможливо. Виявляється, збудниками такого хлорозу є бактерії, але на українських дачах його рідко можна зустріти.

А є ще локальний хлороз, з яким не потрібно боротися, адже він сам собою зникає. Він виникає через дефіцит хлорофілу, який, в свою чергу, з’являється через надмірну кількість дощів. Як стверджує блогер, через цю проблему у винограда погіршується процес фотосинтезу і споживання елементів, а тому — він погано ростиме, а його грона буде розпадатися.

Ознака наявності хлорозу на виноградному листі. Фото: Pinterest

Як боротися з хлорозом на винограді

Якщо ви помітили, що на виноградному листі з’явився локальний хлороз, підживіть рослину, видаливши листя, яке вкрилося жовтими плямами. Щоб позбавити виноград цього захворювання, варто приготувати дієве добриво з використанням мідного купоросу.

Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Мідний купорос — 100 грамів

Вода — десять літрів

Насипте препарат під кореневу систему винограду і залийте його водою.

Підживлення винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Згодом ви побачите, що виноградне листя повернуло свій природний відтінок, а виноград виріс здоровим і солодким.

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