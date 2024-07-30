Как спасти виноград от хлороза — действенный препарат против желтых листьев, советы дачникам

Хлороз на листьях винограда. Фото: скриншот с YouTube

Иногда некоторые дачники замечают на своем винограде желтые листья, а это является главным признаком наличия хлороза на растении. Опытные огородники объяснили, как можно эффективно защитить свой виноград от этого серьезного заболевания.

Об этом рассказывают на канале "GrapesAni" в YouTube.

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Если вы увидели на виноградных листьях пожелтение, будьте уверены — растение заболело хлорозом. По словам блогера, если эта болезнь возникла из-за инфекции, то избавиться от нее невозможно. Оказывается, возбудителями такого хлороза являются бактерии, но на украинских дачах его редко можно встретить.

А есть еще локальный хлороз, с которым не нужно бороться, ведь он сам по себе исчезает. Он возникает из-за дефицита хлорофилла, который, в свою очередь, появляется из-за чрезмерного количества дождей. Как утверждает блогер, из-за этой проблемы у винограда ухудшается процесс фотосинтеза и потребление элементов, а поэтому он будет плохо расти, а его грозди будут распадаться.

Признак наличия хлороза на виноградных листьях. Фото: Pinterest

Как бороться с хлорозом на винограде

Если вы заметили, что на виноградных листьях появился локальный хлороз, подпитайте растение, удалив листья, которые покрылись желтыми пятнами. Чтобы избавить виноград от этого заболевания, следует приготовить действенное удобрение с использованием медного купороса.

Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Медный купорос — 100 грамм

Вода — десять литров

Насыпьте препарат под корневую систему винограда и залейте его водой.

Подкормка винограда на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Впоследствии вы увидите, что виноградные листья вернули свой естественный оттенок, а виноград вырос здоровым и сладким.

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