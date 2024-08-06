Что делать с виноградом в августе — важные процедуры, которые помогут улучшить урожай

Дачница, которая обрезает виноград на огороде. Фото: 99.co

Некоторые сорта винограда начинают впервые плодоносить в начале августа, поэтому в этот период нужно тщательно ухаживать за культурой. Если вы хотите собрать большой урожай этой ягоды, вам следует понимать, как за ней правильно ухаживать в последний летний месяц.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Полив винограда

В первой половине августа опытные дачники рекомендуют поливать виноград, а вот в середине месяца в случае достаточного объема влаги от дождя, нужно прекратить это делать. Когда на улице сухо и тепло, поливайте виноград небольшим объемом воды, но речь идет только о молодых кустах и поздних сортах.

Полив винограда со шланга. Фото: Techinfus.com

Подкормка винограда

В начале месяца питайте виноград удобрениями, где нет азота. Обычно это смесь со следующих ингредиентов:

Монофосфат калия — 15 грамм

Отстоявшаяся дождевая вода — десять литров

В период созревания ягод проведите внекорневую подкормку раствором из таких ингредиентов, как:

Борная кислота — три грамма

Горячая вода — небольшой объем

Марганцовка — один грамм

Сульфат калия — 20 грамм

Суперфосфат — 30 грамм

Подкормка винограда на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Обработка от болезней

Если вы заметили признаки болезни на винограде, уберите сначала пострадавшие ягоды, а затем обработайте кусты защитными растворами.

Серная гниль — 80 грамм пищевой соли на десять литров воды

Ложная мучнистая роса — пять-семь грамм марганцовки на десять литров воды

Опрыскивание винограда от болезней Фото: Pinterest

Обрезка винограда

Обычно виноград обрезают во второй или третьей декаде августе, и удалять надо верхние части всех молодых побегов вместе с шестью-восемью верхними листьями. В зависимости от высоты куста обрезайте от 20 до 40 сантиметров.

Процедура обрезки винограда. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему виноград гниет еще зеленым и как спасти урожай.

Раньше мы говорили о том, когда нужно обрезать виноград летом и как это правильно делать.

Также мы сообщали о том, как быстро спасти виноград от серой гнили.