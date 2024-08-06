Что делать с виноградом в августе — важные процедуры, которые помогут улучшить урожай

Августовский уход за виноградом — что обязательно нужно сделать, чтобы улучшить урожай
Некоторые сорта винограда начинают впервые плодоносить в начале августа, поэтому в этот период нужно тщательно ухаживать за культурой. Если вы хотите собрать большой урожай этой ягоды, вам следует понимать, как за ней правильно ухаживать в последний летний месяц.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Уход за виноградом в августе
Полив винограда
В первой половине августа опытные дачники рекомендуют поливать виноград, а вот в середине месяца в случае достаточного объема влаги от дождя, нужно прекратить это делать. Когда на улице сухо и тепло, поливайте виноград небольшим объемом воды, но речь идет только о молодых кустах и поздних сортах.
Подкормка винограда
В начале месяца питайте виноград удобрениями, где нет азота. Обычно это смесь со следующих ингредиентов:
- Монофосфат калия — 15 грамм
- Отстоявшаяся дождевая вода — десять литров
В период созревания ягод проведите внекорневую подкормку раствором из таких ингредиентов, как:
- Борная кислота — три грамма
- Горячая вода — небольшой объем
- Марганцовка — один грамм
- Сульфат калия — 20 грамм
- Суперфосфат — 30 грамм
Обработка от болезней
Если вы заметили признаки болезни на винограде, уберите сначала пострадавшие ягоды, а затем обработайте кусты защитными растворами.
- Серная гниль — 80 грамм пищевой соли на десять литров воды
- Ложная мучнистая роса — пять-семь грамм марганцовки на десять литров воды
Обрезка винограда
Обычно виноград обрезают во второй или третьей декаде августе, и удалять надо верхние части всех молодых побегов вместе с шестью-восемью верхними листьями. В зависимости от высоты куста обрезайте от 20 до 40 сантиметров.
Напомним, мы писали о том, почему виноград гниет еще зеленым и как спасти урожай.
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