Чем подкормить виноград в августе для большого урожая осенью — действенные средства, советы дачникам

Обязательно подживите этим виноград в августе, если хотите осенью иметь обильный урожай
Опытные дачники знают, что в последний летний месяц начинает созревать виноград, поэтому этот период для него очень важен. Чтобы получить вкусные и сочные сезонные ягоды, эксперты рекомендуют дополнительно подкормить виноград.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Подкормка винограда летом
Опытные дачники рекомендуют подкармливать виноград натуральными удобрениями, ведь он уже почти готов к употреблению. Эксперты советуют пользоваться такими удобрениями, как:
- Коровяк
- Древесная зола
- Борная кислота
Подкормка винограда борной кислотой
Если вы собираетесь подкормить виноград борной кислотой, вам нужно приготовить смесь из таких ингредиентов, как:
- Борная кислота — десять грамм
- Вода — десять литров
Тщательно размешайте эти ингредиенты и распылите готовый раствор на листьях винограда, чтобы улучшить его вкус и увеличить размер самих плодов.
Подкормка винограда древесной золой
Чтобы приготовить эффективное удобрение с использованием древесной золы, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — один стакан
- Вода — десять литров
Смешайте эти ингредиенты и оставьте готовую смесь настаиваться в течение одних суток. Когда раствор настоится, полейте им виноград. Повторяйте эту процедуру один раз в две недели.
Подкормка винограда коровьем
В состав коровяка входит большое количество питательных компонентов, в частности:
- Цинка
- Калия
- Фосфора
- Азота
- Кальция
Смешайте коровий навоз с водой в пропорции один к четырем и оставьте готовую смесь настаиваться в течение суток. После того как раствор будет готов, полейте виноград.
Однако эксперты советуют подкармливать виноград коровяком тогда, когда ему не хватает азота, то есть тогда, когда листья мелкие, а крона почти не развивается.
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