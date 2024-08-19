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Обязательно подживите этим виноград в августе, если хотите осенью иметь обильный урожай

19 августа 2024 21:48
Екатерина Волченко - Редактор
Чем подкормить виноград в августе для большого урожая осенью — действенные средства, советы дачникам
Дачница, которая опрыскивает виноград на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Опытные дачники знают, что в последний летний месяц начинает созревать виноград, поэтому этот период для него очень важен. Чтобы получить вкусные и сочные сезонные ягоды, эксперты рекомендуют дополнительно подкормить виноград.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Подкормка винограда летом

Опытные дачники рекомендуют подкармливать виноград натуральными удобрениями, ведь он уже почти готов к употреблению. Эксперты советуют пользоваться такими удобрениями, как:

  • Коровяк
  • Древесная зола
  • Борная кислота
Обильный урожай синего винограда
Обильный урожай синего винограда. Фото: PostEat

Подкормка винограда борной кислотой

Если вы собираетесь подкормить виноград борной кислотой, вам нужно приготовить смесь из таких ингредиентов, как:

  • Борная кислота — десять грамм
  • Вода — десять литров

Тщательно размешайте эти ингредиенты и распылите готовый раствор на листьях винограда, чтобы улучшить его вкус и увеличить размер самих плодов.

Процесс опрыскивания листьев винограда
Процесс опрыскивания листьев винограда. Фото: Freepik

Подкормка винограда древесной золой

Чтобы приготовить эффективное удобрение с использованием древесной золы, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — один стакан
  • Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и оставьте готовую смесь настаиваться в течение одних суток. Когда раствор настоится, полейте им виноград. Повторяйте эту процедуру один раз в две недели.

Подпитанный виноград на огороде
Подкормленный виноград на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Подкормка винограда коровьем

В состав коровяка входит большое количество питательных компонентов, в частности:

  • Цинка
  • Калия
  • Фосфора
  • Азота
  • Кальция

Смешайте коровий навоз с водой в пропорции один к четырем и оставьте готовую смесь настаиваться в течение суток. После того как раствор будет готов, полейте виноград.

Процесс подкормки винограда на огороде.
Процесс подкормки винограда на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Однако эксперты советуют подкармливать виноград коровяком тогда, когда ему не хватает азота, то есть тогда, когда листья мелкие, а крона почти не развивается.

Напомним, мы писали о том, как быстро спасти виноград от развития хлороза.

Раньше мы рассказывали о том, почему виноград начинает гнить еще зеленым и как его спасти.

Также мы сообщали о том, как защитить виноград от развития серой гнили.

ягоды советы огород виноград

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