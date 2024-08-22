Когда собирать фасоль на огороде — советы дачникам

Когда лучше собирать урожай фасоли на огороде — какие признаки указывают на ее готовность
Фасоль не требует особого ухода, поэтому кажется, что сбор урожая происходит без каких-либо серьезных усилий, однако, несколько ошибок могут все испортить. Чтобы не прогадать, следует знать, когда лучше собирать урожай этой культуры.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Когда лучше собирать урожай фасоли
Опытные дачники рекомендуют собирать урожай этой культуры тогда, когда листья становятся уже сухими, а плоды твердеют. Стручки овощной фасоли обычно собирают в сентябре, и делать это лучше с утра, чтобы к вечеру участки, где вы собрали фасоль, высохли и не превратились в место развития инфекционных болезней и размножения грибков.
Что касается кустовой фасоли, то ее категорически нельзя вырывать вместе с корневой системой. Опытные дачники рекомендуют срезать фасоль так, чтобы в почве остались корни вместе с клубеньковыми бактериями. Дело в том, что эти бактерии считаются отличным удобрением с содержанием азота.
Если говорить о периоде сбора, то делать это нужно с июля до середины осени. Зеленые кустовые и желтые восковые сорта фасоли можно срывать при созревании, а вот вьющиеся — дважды или трижды в сезон.
Где лучше хранить фасоль
Сначала тщательно просушите фасоль, например, рассыпав ее на газете тонким слоем и постоянно перемешивая. Затем положите фасоль в банки объемом в три литра и плотно закройте крышками, чтобы защитить ее от вредителей.
Если вы заметили, что вредители появились, прогрейте фасоль в духовке, затем высыпьте ее в хлопчатобумажные сумки, насыпьте соды и завяжите. И не забывайте выбирать место, где будете хранить фасоль, ведь она не переносит холода.
Напомним, мы писали о том, когда стоит собирать урожай чеснока на огороде в августе.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно следует собирать урожай перца на огороде.
Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать виноград на огороде в августе.
Читайте Новини.LIVE!