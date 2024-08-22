Когда собирать фасоль на огороде — советы дачникам

Человек, собирающий урожай фасоли. Фото: House Digest

Фасоль не требует особого ухода, поэтому кажется, что сбор урожая происходит без каких-либо серьезных усилий, однако, несколько ошибок могут все испортить. Чтобы не прогадать, следует знать, когда лучше собирать урожай этой культуры.

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Когда лучше собирать урожай фасоли

Опытные дачники рекомендуют собирать урожай этой культуры тогда, когда листья становятся уже сухими, а плоды твердеют. Стручки овощной фасоли обычно собирают в сентябре, и делать это лучше с утра, чтобы к вечеру участки, где вы собрали фасоль, высохли и не превратились в место развития инфекционных болезней и размножения грибков.

Урожай фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Что касается кустовой фасоли, то ее категорически нельзя вырывать вместе с корневой системой. Опытные дачники рекомендуют срезать фасоль так, чтобы в почве остались корни вместе с клубеньковыми бактериями. Дело в том, что эти бактерии считаются отличным удобрением с содержанием азота.

Если говорить о периоде сбора, то делать это нужно с июля до середины осени. Зеленые кустовые и желтые восковые сорта фасоли можно срывать при созревании, а вот вьющиеся — дважды или трижды в сезон.

Где лучше хранить фасоль

Сначала тщательно просушите фасоль, например, рассыпав ее на газете тонким слоем и постоянно перемешивая. Затем положите фасоль в банки объемом в три литра и плотно закройте крышками, чтобы защитить ее от вредителей.

Самый лучший способ хранения фасоли. Фото: Freepik

Если вы заметили, что вредители появились, прогрейте фасоль в духовке, затем высыпьте ее в хлопчатобумажные сумки, насыпьте соды и завяжите. И не забывайте выбирать место, где будете хранить фасоль, ведь она не переносит холода.

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