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Прорастает и гниет — какие ошибки при хранении картофеля допускают чаще всего

5 сентября 2024 23:38
Анастасия Мироненко - Редактор
Как хранить картофель на зиму — главные ошибки, из-за которых овощ прорастает и гниет
Картофель в деревянном ящике пророс. Скриншот с видео на Youtube
Анастасия Мироненко - Редактор

Вырастить хороший урожай картофеля — это лишь полдела. Далее перед огородниками стоят задачи вовремя выкопать овощи, а также создать условия для длительного хранения. В противном случае клубень порастет, завянет или сгниет. Так что тяжелый труд окажется бесполезным.

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Какие ошибки при хранении картофеля допускаются чаще всего и как хранить картофель свежим до самой весны, рассказываем далее в материале.

Пять ошибок при хранении картофеля, из-за которых овощ гниет, прорастает и увядает

1. Непригодный для хранения сорт картофеля

Не все сорта этого овоща подходят для длительного хранения, к примеру, непригодны ранние. Такой картофель, в лучшем случае, пролежат только до ноября. В дальнейшем она станет терять свои вкусовые качества и прорастать.

Для длительного хранения лучше всего подходят поздние сорта картофеля. Они лежат до следующего сезона, не теряя вкусовые качества.

 

Как хранить картофель на зиму – главные ошибки
Картофель пророс в ящике. Фото: google.com

2. Ранний сбор урожая

Если выкопать картофель слишком рано, то долго он не пролежит. Дело в том, что у молодого картофеля слишком тонкая кожура, которую легко повредить. Также такой картофель склонен к заражению грибком и может начать гнить.

Картошку можно собирать, когда ботва начинает увядать, желтеть и сохнуть, но важно и не передержать овощ в земле. Еще один признак, что картофель созрел, — над кустом земля немного поднялась и потрескалась.

3. Неправильные условия хранения картофеля

Картофель следует хранить в темном прохладном месте при температуре 7–10°C.

Не храните его в холодильнике, так как низкие температуры могут превратить картофельный крахмал в сахар, что повлияет на вкус и текстуру. Если температура будет выше 10°C, то овощ начнет прорастать и увядать.

Берегите картофель от воздействия света, особенно солнечного. Длительное воздействие света может привести к образованию хлорофилла, вследствие чего картофель зеленеет и приобретает горький вкус.

 

Как правильно хранить картофель на зиму
Картофель в ящике. Фото: depositphotos.com

4. Неотобранный картофель

Некоторые огородники небрежно подходят к выбору клубней для хранения. В результате весь урожай может испортиться уже через несколько месяцев. Поврежденные или зараженные корнеплоды постепенно начнут заражать здоровые клубни и, наконец, испортится все. Все подозрительные плоды лучше хранить по отдельности и использовать их первыми.

5. Проверка прорастания

Перед тем как отправить картофель на хранение, его следует проверить. На несколько недель положите картофель во влажное и прохладное помещение. Этого времени достаточно, чтобы определить повреждения или болезни. Эта процедура поможет отобрать для хранения только самые лучшие клубни.

Также время от времени проверяйте картофель, нет ли признаков прорастания. Ведь это указывает на то, что картофель пытается расти, энергия и содержащиеся в ней питательные вещества используются, что влияет на вкус и качество.

Ранее мы писали, как правильно хранить тыквы, чтобы они долежали до самой весны и не потеряли свои вкус и пользу.

Напомним, мы рассказывали, как хранить морковь, чтобы овощ оставался свежим и вкусным до следующего урожая.

Также советуем узнать, когда можно собирать урожай свеклы в огороде.

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