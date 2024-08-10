Как выбрать дыню, чтобы была спелая и сладкая — три простых совета

Женщина выбирает дыню на рынке. Фото: shutterstock.com

Дыня — несомненно, один из самых популярных летних сладких плодов. Однако, кроме удовольствия, может нести потенциальный риск для здоровья, если выбрать фрукт неправильно. Ведь незрелая дыня может вызвать отравление и отрицательно повлиять на организм.

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Какие три признака свидетельствуют, что дыня спелая и сладкая

Звук. Постучите по дыне, если услышите глухой звук, этот плод созрел и готов к употреблению. Но если звук громкий, это может свидетельствовать, что бахча еще зеленая. Хвостик. Выбирайте дыни, у которых хвостик полностью сухой. Это значит, что дыня созрела и имеет сладкий вкус. Аромат. Сладкая и спелая дыня должна иметь приятный медовый аромат. Причем запах должен ощущаться даже если плод целый. Если фрукт пахнет зеленью или вообще не имеет запаха, то он, скорее всего, недозрел и несладий.

Спелая дыня на тарелке. Фото: shutterstock.com

Специалисты добавляют, следует также обращать внимание на кожуру дыни, если корка повреждена, то в дыне могут завестись опасные бактерии. Если есть зеленые пятна — дыня недозрела, а если коричневые — фрукт перезрелый.

Эти простые советы помогут вам выбрать спелый и сладкий плод дыни без риска для вашего здоровья.

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