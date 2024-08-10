Як вибрати диню, щоб була стигла та солодка — три прості поради

Жінка обирає диню на ринку. Фото: shutterstock.com

Диня — безперечно, один з найпопулярніших літніх солодких плодів. Проте, окрім насолоди, може нести потенційний ризик для здоров'я, якщо вибрати фрукт неправильно. Адже недозріла диня може викликати отруєння та негативно вплинути на організм.

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Які три ознаки свідчать, що диня стигла та солодка

Звук. Постукайте по дині, якщо почуєте глухий звук, цей плід достиг та готовий до вживання. Але якщо звук голосний, це може свідчити про те, що баштан ще зелений. Хвостик. Вибирайте дині, у яких хвостик повністю сухий. Це означає, що диня дозріла і має солодкий смак. Аромат. Солодка і стигла диня повинна мати приємний медовий аромат. При чому запах повинен відчуватися навіть якщо плід цілий. Якщо ж фрукт пахне зеленню або взагалі не має запаху, то він, швидше за все, недостиглий і несолодкий.

Стигла диня на тарілці. Фото: shutterstock.com

Фахівці додають, варто також звертати увагу на шкірку дині, якщо кірка пошкоджена, то в дині можуть завестися небезпечні бактерії. Якщо є зелені плями — диня недозріла, а якщо коричневі — фрукт переспілий.

Ці прості поради допоможуть вам обрати стиглий та солодкий плід дині без жодних ризиків для вашого здоров’я.

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