Когда обрезать пионы осенью, чтобы они пережили зиму — полезные советы садоводам

Человек, который обрезает пионы в саду. Фото: House Digest

Если в вашем саду цветут пионы, а вы хотите, чтобы они стойко выдержали зиму, вам необходимо обрезать эти цветы, но сделать это нужно правильно. Узнайте, когда лучше проводить эту процедуру и как именно нужно обрезать пионы, чтобы они "отблагодарили" пышными бутонами.

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Когда лучше обрезать пионы накануне зимы

Опытные садоводы не рекомендуют спешить с тем, чтобы поскорее обрезать пионы. Дело в том, что зеленая масса помогает цветам наделять корневую систему элементами питания и накапливать питательные компоненты, необходимые цветам для того, чтобы пережить зимний период. Поэтому слишком ранняя обрезка пионов сделает их слабее.

Пышные розовые пионы в саду. Фото: Pinterest

Время, когда лучше обрезать пионы, зависит от сорта цветов, который вы выбрали для посадки в саду:

Травянистый сорт — середина октября-начало ноября

ИТО-сорт — середина-конец ноября

Деревовидный сорт — поздняя осень

Если у вас есть определенные сомнения касательно того, когда лучше обрезать самые популярные травянистые сорта, то можете просто следить за их внешним состоянием. Если вы заметили, что стебли этих цветов легли на землю, значит вы можете начинать обрезку.

Процесс обрезки красных пионов. Фото: Pinterest

Как правильно нужно обрезать пионы

Травянистые и ИТО-сорта

Эти цветы следует обрезать почти у самой земли, оставляя одни пеньки высотой два-три сантиметра. Проводить эту процедуру нужно тогда, когда на улице солнце, ведь дождь с влагой может заставить растение гнить. После проведения процедуры необходимо посыпать пеньки двумя-тремя пригоршнями пепла для дезинфекции срезов и подкормки растений.

Деревовидные сорта

Процесс обрезки таких сортов происходит несколько по-другому — прошлогодние побеги нельзя трогать. Осенью надо обрезать только те листья, которые заболели, высохли или повредились от насекомых. Также один раз в несколько лет нужно срезать верхние части слишком одревесневших стеблей, чтобы сделать красивую форму куста.

Напомним, мы писали о том, как заставить пионы в саду хорошо расти и развиваться.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подпитывать пионы, чтобы улучшить их рост.

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