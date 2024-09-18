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Ці прості поради допоможуть півоніям пережити зиму — як обрізати квіти восени

18 вересня 2024 00:05
Валентина Осадча - Редактор
Коли обрізати півонії восени, щоб вони пережили зиму — корисні поради садівникам
Людина, яка обрізає півонії в саду. Фото: House Digest
Валентина Осадча - Редактор

Якщо у вашому саду цвітуть півонії, а ви хочете, щоб вони стійко витримали зиму, вам необхідно обрізати ці квіти, але зробити це потрібно правильно. Дізнайтеся, коли краще проводити цю процедуру і як саме треба обрізати півонії, щоб вони "віддячили" пишними бутонами.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Коли краще обрізати півонії напередодні зими

Досвідчені садівники не рекомендують поспішати з тим, щоб швидше обрізати півонії. Річ у тому, що зелена маса допомагає квітам наділяти кореневу систему елементами живлення і накопичувати поживні компоненти, які потрібні квітам для того, щоб пережити зимовий період. Тому надто рання обрізка півоній зробить їх слабшими. 

Пышные розовые пионы в саду
Пишні рожеві півонії в саду. Фото: Pinterest

Час, коли краще обрізати півонії, залежить від сорту квітів, який ви обрали для посадки в саду:

  • Трав’янистий сорт — середина жовтня-початок листопада
  • ІТО-сорт — середина-кінець листопада
  • Деревоподібний сорт — пізня осінь

Якщо у вас є певні сумніви стосовно того, коли краще обрізати трав’янисті сорти, які вважаються найпопулярнішими, то можете просто стежити за їхнім зовнішнім станом. Якщо ви помітили, що стебла цих квітів лягли на землю, це означає, що ви можете починати обрізку.

Процесс обрезки красных пионов
Процес обрізки червоних півоній. Фото: Pinterest

Як правильно треба обрізати півонії

Трав'янисті та ІТО-сорти

Ці квіти варто обрізати майже біля самої землі, залишаючи самі пеньки заввишки два-три сантиметри. Проводити цю процедуру треба тоді, коли надворі сонце, адже дощ з вологою може змусити рослину гнити. Після проведення процедури необхідно посипати пеньки двома-трьома жменями попелу для дезінфекції зрізів і підживлення рослин.

Деревоподібні сорти

Процес обрізки таких сортів відбувається дещо по-іншому — минулорічні пагони не можна чіпати. Восени треба обрізати лише те листя, яке захворіло, висохло або пошкодилося від комах. Також один раз на декілька років треба зрізати верхні частини занадто здерев'янілих стебел, щоб зробити гарну форму куща. 

Нагадаємо, ми писали про те, як змусити півонії в саду добре рости і розвиватися. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати півонії, щоб покращити їхній ріст. 

Також ми повідомляли про те, чому в жодному випадку не можна садити півонії в саду навесні. 

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