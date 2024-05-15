Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Вазелин, уксус и мыло — как правильно почистить диван без клининговой фирмы arrow

Вазелин, уксус и мыло — как правильно почистить диван без клининговой фирмы

15 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как быстро почистить диван своими силами в домашних условиях простыми средствами
Чистка дивана. Фото: which.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Не обязательно идти в магазин за самым дорогим чистящим средством — кто знает, подойдет ли он именно вашему дивану. Можно управиться подручными средствами, которые есть почти в каждом доме.

Лайфхаки по очистке диванов от специалистов.

Читайте также:

Общая оговорка

Какой бы ни была обивка на диване, его нельзя сильно мочить. В домашних условиях трудно провести полноценную сушку, поэтому в мебели может развестись плесень.

Профилактическая чистка

Чтобы избавиться от пыли и мелких загрязнений, расстелите на диване влажную простыню и похлопайте по ней, слегка придавливая. Дайте дивану полностью высохнуть. До этого момента на него нельзя садиться, ведь он может испачкаться еще больше, чем до чистки.

Пока диван сохнет, можно почистить подлокотники — протрите их от пыли сухой тряпкой.

Чистка вазелином

  • Если на подлокотниках остались пятна от чашки с кофе или чаем, помажьте их вазелином, а затем протрите.
  • Кто-то прилепил на подлокотник жевательную резинку? Вотрите в нее вазелин, и она раскрошится через несколько минут.
  • Благодаря вазелину можно без проблем удалить грязь с кожаной обивки дивана. Но не забудьте после обработки протереть поверхность такого дивана влажной тряпочкой или салфеткой.

Для тканевой обивки

  • Смешайте в литре воды столовую ложку уксуса и столовую ложку моющего средства.
  • Очистите этим раствором диван с помощью щетки.
  • Не делайте слишком много пены, ведь ее нужно потом смывать водой, а особенно мочить изделие нельзя.

Для тонкой деликатной обивки

  • Смешайте воду с порошком в пропорции два к одному.
  • Взбейте густую пену.
  • Осторожно нанесите ее на загрязнение.
  • После удаления пятна пройдитесь по поверхности дивана моющим пылесосом, чтобы убрать грязную пену.

 

Вазелин, уксус и мыло - как правильно почистить диван без клининговой фирмы - фото 1
Диван до и после чистки. Фото: curtainclean.co.nz

Лайфхаки для разных видов пятен

  • От напитков. Убрать пятна сока помогут уксус или нашатырный спирт, кофе или чая — хозяйственное мыло.
  • От краски для рисования. Хозяйственное мыло.
  • От еды. Раствор из мыла или жирорастворимой жидкости для мытья посуды.
  • От крови. Холодная вода с мылом. Для свежего пятна — тальк, смешанный с водой, а для застарелого — крепкий солевой раствор.
  • От пива. Мыльная вода с небольшим количеством уксуса для удаления запаха.
  • От жира. Меловая крошка, тальк или соль. Любое из этих средств нужно нанести на загрязнение. Оставить на несколько часов, затем пропылесосить или смахнуть салфеткой.
  • От косметики. Мыльный раствор оставьте на пятне на 15 минут. Удалите остатки губкой с раствором спирта.

Ранее мы писали, как использовать уксус для уборки дома. Также рассказывали, как быстро и легко убрать плесень с обоев.

лайфхаки
уборка
советы
действенные лайфхаки
мягкая мебель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников