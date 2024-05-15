Як швидко почистити диван самотужки в домашніх умовах простими засобами

Чищення дивана. Фото: which.co.uk

Не обов'язково йти до магазину за найдорожчим засобом для чищення — хто знає, чи підійде він саме вашому дивану. Можна впоратися підручними засобами, які є майже в кожному домі.

Лайфхаки з чищення диванів від фахівців.

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Загальне застереження

Якою б не була оббивка на дивані, його не можна сильно мочити. У домашніх умовах важко провести повноцінну сушку, тому в меблях може розвестися пліснява.

Профілактичне чищення

Щоб позбутися пилу та дрібних забруднень, розстеліть на дивані вологе простирадло та поплескайте по ньому, злегка придавлюючи. Дайте дивану повністю висохнути. До цього моменту на нього не можна сідати, адже він може забруднитися ще більше, ніж до чищення.

Поки диван сохне, можна почистити підлокітники — протріть їх від пилу сухою ганчіркою.

Чищення вазеліном

Якщо на підлокітниках залишилися плями від чашки з кавою або чаєм, намастіть їх вазеліном, а потім протріть.

Хтось приліпив на підлокітник жувальну гумку? Утріть в неї вазелін, й вона розкришиться за кілька хвилин.

Завдяки вазеліну можна без проблем видалити бруд зі шкіряної оббивки дивана. Але не забудьте після обробки протерти поверхню такого дивана вологою ганчірочкою або серветкою.

Для тканинної оббивки

Змішайте у літрі води столову ложку оцту та столову ложку мийного засобу.

Почистіть цим розчином диван за допомогою щітки.

Не утворюйте занадто багато піни, адже її потрібно потім змивати водою, а надто мочити виріб не можна.

Для тонкої делікатної оббивки

Змішайте воду з порошком у пропорції два до одного.

Збийте густу піну.

Обережно нанесіть її на забруднення.

Після видалення плями пройдіться поверхнею дивана миючим пилотягом, щоб прибрати брудну піну.

Диван до та після чищення. Фото: curtainclean.co.nz

Лайфхаки для різних видів плям

Від напоїв. Прибрати плями соку допоможуть оцет або нашатирний спирт, кави або чаю — господарське мило.

Прибрати плями соку допоможуть оцет або нашатирний спирт, кави або чаю — господарське мило. Від фарби для малювання. Господарське мило.

Господарське мило. Від їжі. Розчин з мила або жиророзчинної рідини для миття посуду.

Розчин з мила або жиророзчинної рідини для миття посуду. Від крові. Холодна вода з милом. Для свіжої плями — тальк, змішаний із водою, а для застарілої — міцний сольовий розчин.

Холодна вода з милом. Для свіжої плями — тальк, змішаний із водою, а для застарілої — міцний сольовий розчин. Від пива. Мильна вода з невеликою кількістю оцту для видалення запаху.

Мильна вода з невеликою кількістю оцту для видалення запаху. Від жиру. Крейдяна крихта, тальк чи сіль. Будь-який з цих засобів потрібно нанести на забруднення. Залишити на кілька годин, с потім пропилотяжити або змісти серветкою.

Крейдяна крихта, тальк чи сіль. Будь-який з цих засобів потрібно нанести на забруднення. Залишити на кілька годин, с потім пропилотяжити або змісти серветкою. Від косметики. Мильний розчин залиште на плямі на 15 хвилин. Приберіть залишки губкою з розчином спирту.

Раніше ми писали, як використовувати оцет для прибирання дому. Також розповідали, як швидко та легко прибрати цвіль зі шпалер.