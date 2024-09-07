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Выращивание белых грибов в домашних условиях — как это правильно делать

7 сентября 2024 13:15
Валентина Осадчая - Редактор
Как вырастить белые грибы дома — полезные советы и правила
Человек, срезающий белый гриб. Фото: NPR
Валентина Осадчая - Редактор

Выращивая грибы своими руками — это на 100% чистота и безопасность, ведь не всегда в лесу получается найти грибы, которые можно употреблять. Узнайте, как можно вырастить безопасные белые грибы в домашних условиях, делая это в закрытом помещении.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Подготовка к выращиванию

Эксперты советуют купить мицелий голландского боровика для посадки грибов, поскольку он способен выдержать искусственный метод выращивания. Подготовьте помещение для посадки грибов, обрабатывая стены, потолок и пол раствором хлора на 1% каждый день, чтобы обеззаразить место и не дать появляться плесени с вредителями.

Для поддержания необходимого уровня влаги поместите емкости с влажными опилками или водой по всему периметру помещения, где вы собираетесь выращивать белые грибы. К тому же, установите приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы обеспечить белые грибы свежим воздухом, и приглушите свет с помощью не очень мощных ламп дневного освещения.

Процесс выращивания грибов на дому
Процесс выращивания грибов на дому. Фото: Pinterest

Приготовление субстрата

Сначала поместите мицелий в смесь, состоящую из таких ингредиентов, как:

  • Дрожжи — 20 грамм
  • Сахар — три чайные ложки
  • Дождевая вода — одна бутылка

Смешайте эти ингредиенты, плотно закройте бутылку и оставьте в таком состоянии на 14 дней, пока все это не начнет бродить. После этого перенесите пророщенную культуру в банке, где у вас приготовлен субстрат. Это может быть:

  • Шелуха гречихи
  • Семена
  • Солома
  • Зерно
  • Дубовые опилки и т.п.

Прежде, чем использовать субстрат, залейте его кипятком и оставьте в таком состоянии на два-три часа, а после окончания процесса обработки слейте воду. Этот субстрат можно положить в банку, куда осторожно нужно влить пророщенный мицелий, который со временем начнет расти.

Этот посадочный материал будет наращивать грибницу, и уже через три-четыре недели вы можете получить вкусные белые грибы.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить грибы в холодильнике.

Раньше мы рассказывали о том, как отличить съедобные грибы от тех, которыми можно отравиться.

Также мы сообщали о том, как правильно засушить и закрыть грибы на зиму.

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