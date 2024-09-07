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Вирощування білих грибів у домашніх умовах — як це правильно робити

7 вересня 2024 13:15
Валентина Осадча - Редактор
Як виростити білі гриби вдома — корисні поради і правила
Людина, яка зрізає білий гриб. Фото: NPR
Валентина Осадча - Редактор

Вирощуючи гриби власноруч — це на 100% чистота і безпека, адже не завжди в лісі виходить знайти гриби, які можна вживати. Дізнайтеся, як можна виростити безпечні білі гриби в домашніх умовах, роблячи це в закритому приміщенні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Підготовка до вирощування

Експерти радять купити міцелій голландського боровика для посадки грибів, оскільки він здатний витримати штучний метод вирощування. Підготуйте приміщення для посадки грибів, обробляючи стіни, стелю і підлогу розчином хлору на 1% щодня, щоб знезаразити місце і не дати з'являтися цвілі зі шкідниками.

Для підтримки необхідного рівню вологи помістіть ємності з вологою тирсою або водою по всьому периметру приміщення, де ви збираєтеся вирощувати білі гриби. До того ж, встановіть припливно-витяжну вентиляцію, щоб забезпечити білі гриби свіжим повітрям, і приглушіть світло за допомогою не дуже потужних ламп денного освітлення. 

Процесс выращивания грибов дома
Процес вирощування грибів вдома. Фото: Pinterest

Приготування субстрату 

Спочатку помістіть міцелій в суміші, яка складається з таких інгредієнтів, як:

  • Дріжджі — 20 грамів
  • Цукор — три чайні ложки
  • Дощова вода — одна пляшка

Змішайте ці інгредієнти, щільно закрийте пляшку і залиште в такому стані на 14 днів доти, доки все це не почне бродити. Після цього перенесіть пророщену культуру в банку, де у вас приготований субстрат. Це може бути:

  • Лушпиння гречки
  • Насіння
  • Солома
  • Зерно
  • Дубова тирса тощо

Перш, ніж використовувати субстрат, залийте його окропом і залиште в такому стані на дві-три години, а після закінчення процесу обробки злийте воду. Цей субстрат можна покласти до банки, куди обережно треба влити пророщений міцелій, який з часом почне рости.

Цей посадковий матеріал нарощуватиме грибницю, і вже за три-чотири тижні ви можете отримати смачні білі гриби.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати гриби в холодильнику. 

Раніше ми розповідали про те, як відрізнити їстівні гриби від тих, якими можна отруїтися. 

Також ми повідомляли про те, як правильно посушити і закрити гриби на зиму. 

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