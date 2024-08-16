Как посадить редис в августе, чтобы собрать урожай осенью и зимой — советы дачникам

Человек, держащий редис в руке. Фото: Pexels

Настоящие дачники знают, что август — это благоприятный период для сбора урожая на огороде, но некоторые растения, все же, можно посадить в это время. Например, можете посадить редис в последний месяц лета, и он успеет дать урожай к осени и зиме.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Посадка редиса в августе — как это правильно делать

Если вы хотите добиться хороших результатов и успеть собрать урожай редиса осенью, в последний летний месяц выбирайте ранние сорта, которые любят тепло. Речь идет о сортах редиса, которые могут начать плодоносить уже через 20-30 дней.

Собранный урожай редиса на огороде. Фото: Freepik

Сажать в открытую почву этот овощ нужно на глубине в один-два сантиметра, отступив между растениями три сантиметра и между рядами — десять сантиметров. Если вы сеете редис осенью, то опытные дачники рекомендуют выбирать место с увлажненной и предварительно подпитанной почвой в полной тени или там, куда хотя бы чуть-чуть попадает тень.

Если вы хотите вырастить сладкий и негорький редис, его необходимо регулярно поливать.

Посадка редиса на зиму — как это лучше делать

Для того, чтобы посеять редис в теплице, чтобы зимой наслаждаться вкусными овощами, выбирайте сорта, которые способны выдерживать морозы и не трескаются. В этом случае в августе сажайте их на глубине в два-три сантиметра, оставив по пять сантиметров между растениями и по 15 сантиметров между рядами.

Выращивание редиса в теплице. Фото: скриншот с YouTube

При этом, сажать овощ нужно там, где много света, нет ветра, а почва рыхлая и плодородная. А что касается полива, то делать это нужно умеренно. Перед заморозками укройте грядки с посаженным редисом соломой.

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить возле редиса, чтобы собрать хороший урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что необходимо добавлять в лунки при посадке редиса на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно выбирать редис для употребления.