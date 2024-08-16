Как посадить редис в августе, чтобы собрать урожай осенью и зимой — советы дачникам

Успейте посадить редис на огороде в августе, чтобы насладиться им осенью и зимой
Настоящие дачники знают, что август — это благоприятный период для сбора урожая на огороде, но некоторые растения, все же, можно посадить в это время. Например, можете посадить редис в последний месяц лета, и он успеет дать урожай к осени и зиме.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Посадка редиса в августе — как это правильно делать
Если вы хотите добиться хороших результатов и успеть собрать урожай редиса осенью, в последний летний месяц выбирайте ранние сорта, которые любят тепло. Речь идет о сортах редиса, которые могут начать плодоносить уже через 20-30 дней.
Сажать в открытую почву этот овощ нужно на глубине в один-два сантиметра, отступив между растениями три сантиметра и между рядами — десять сантиметров. Если вы сеете редис осенью, то опытные дачники рекомендуют выбирать место с увлажненной и предварительно подпитанной почвой в полной тени или там, куда хотя бы чуть-чуть попадает тень.
Если вы хотите вырастить сладкий и негорький редис, его необходимо регулярно поливать.
Посадка редиса на зиму — как это лучше делать
Для того, чтобы посеять редис в теплице, чтобы зимой наслаждаться вкусными овощами, выбирайте сорта, которые способны выдерживать морозы и не трескаются. В этом случае в августе сажайте их на глубине в два-три сантиметра, оставив по пять сантиметров между растениями и по 15 сантиметров между рядами.
При этом, сажать овощ нужно там, где много света, нет ветра, а почва рыхлая и плодородная. А что касается полива, то делать это нужно умеренно. Перед заморозками укройте грядки с посаженным редисом соломой.
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