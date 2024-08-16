Як посадити редис у серпні, щоб зібрати врожай восени та взимку — поради дачникам

Людина, яка тримає редис у руці. Фото: Pexels

Справжні дачники знають, що серпень — це сприятливий період для збору врожаю на городі, але деякі рослини, все ж таки, можна ще посадити у цей час. Наприклад, можете посадити редис в останній місяць літа, і він встигне дати врожай до осені та зими.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Посадка редису в серпні — як це правильно робити

Якщо ви хочете досягти гарних результатів і встигнути зібрати врожай редису восени, в останній літній місяць обирайте ранні сорти, які люблять тепло. Йдеться про сорти редису, які можуть почати плодоносити вже за 20-30 днів.

Зібраний врожай редису на городі. Фото: Freepik

Садити у відкритий ґрунт цей овоч потрібно на глибині в один-два сантиметри, відступивши між рослинами три сантиметри і між рядами — десять сантиметрів. Якщо ви сієте редис восени, то досвідчені дачники рекомендують обирати місце зі зволоженим і попередньо підживленим ґрунтом в повній тіні або там, куди хоча б трохи потрапляє тінь.

Якщо ви хочете виростити солодкий і негіркий редис, його необхідно регулярно поливати.

Посадка редису на зиму — як це краще робити

Для того, аби посіяти редис у теплиці, щоб взимку насолоджуватися смачними овочами, обирайте сорти, які здатні витримувати морози і не тріскаються. У цьому випадку в серпні садіть їх на глибині в два-три сантиметри, залишивши по п’ять сантиметрів між рослинами і по 15 сантиметрів між рядами.

Вирощування редису в теплиці. Фото: скриншот з YouTube

При цьому, садити овоч треба там, де багато світла, немає вітру, а ґрунт пухкий і родючий. А що стосується поливу, то робити це треба помірно. Перед заморозками вкрийте грядки з посадженим редисом соломою.

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