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Встигніть посадити редис на городі в серпні, щоб насолодитися ним восени і взимку

16 серпня 2024 07:27
Катерина Волченко - Редактор
Як посадити редис у серпні, щоб зібрати врожай восени та взимку — поради дачникам
Людина, яка тримає редис у руці. Фото: Pexels
Катерина Волченко - Редактор

Справжні дачники знають, що серпень — це сприятливий період для збору врожаю на городі, але деякі рослини, все ж таки, можна ще посадити у цей час. Наприклад, можете посадити редис в останній місяць літа, і він встигне дати врожай до осені та зими.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Посадка редису в серпні — як це правильно робити

Якщо ви хочете досягти гарних результатів і встигнути зібрати врожай редису восени, в останній літній місяць обирайте ранні сорти, які люблять тепло. Йдеться про сорти редису, які можуть почати плодоносити вже за 20-30 днів.

Собранный урожай редиса на огороде
Зібраний врожай редису на городі. Фото: Freepik

Садити у відкритий ґрунт цей овоч потрібно на глибині в один-два сантиметри, відступивши між рослинами три сантиметри і між рядами — десять сантиметрів. Якщо ви сієте редис восени, то досвідчені дачники рекомендують обирати місце зі зволоженим і попередньо підживленим ґрунтом в повній тіні або там, куди хоча б трохи потрапляє тінь.

Якщо ви хочете виростити солодкий і негіркий редис, його необхідно регулярно поливати.

Посадка редису на зиму — як це краще робити

Для того, аби посіяти редис у теплиці, щоб взимку насолоджуватися смачними овочами, обирайте сорти, які здатні витримувати морози і не тріскаються. У цьому випадку в серпні садіть їх на глибині в два-три сантиметри, залишивши по п’ять сантиметрів між рослинами і по 15 сантиметрів між рядами.

Выращивание редиса в теплице
Вирощування редису в теплиці. Фото: скриншот з YouTube

При цьому, садити овоч треба там, де багато світла, немає вітру, а ґрунт пухкий і родючий. А що стосується поливу, то робити це треба помірно. Перед заморозками вкрийте грядки з посадженим редисом соломою.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити біля редису, щоб зібрати гарний врожай. 

Раніше ми розповідали про те, що необхідно додавати до лунок при посадці редису на городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обирати редис для вживання.

овочі поради город редиска

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