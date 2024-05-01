Можно ли работать на огороде в Чистый четверг 2024 — народные приметы, мнение церкви

Встречаем Чистый четверг правильно — можно ли работать в саду и огороде
Уже завтра, 2 мая, украинцев ждет один из важнейших дней Страстной недели перед Пасхой — Чистый четверг. В этот день принято убирать в доме, готовить блюда и готовиться к Светлому Христовому Воскресению.
Однако если в Чистый четверг не запрещен физический труд, можно ли сажать огород и работать в саду? Новини.LIVE рассказывает, что говорят по этому поводу народные приметы и церковь.
Можно ли сажать в Чистый четверг 2024 года — народные приметы
Четвертый день Страстной недели — Чистый четверг, еще называемый Великим или Страстным, является важным религиозным праздником для христиан. Однако в отличие от других Страстных дней недели, он считается не столь строгим и разрешает физический труд.
По народным поверьям, Чистый четверг является хорошим днем для работы на земле. Наши предки верили, что фрукты и овощи, которые посадили в этот праздник, будут "чистыми". То есть им не будут мешать расти сорняки и вредители.
В некоторых регионах Украины Чистый четверг называют "Богатым", потому что считают — если посадить картошку в этот день, урожай будет щедрым. А на Западном Полесье картошку сажают в Страстную пятницу.
Что можно сажать в Чистый четверг по народным поверьям
Считается, что в праздник лучше всего сажать:
- зелень;
- чеснок;
- капусту;
- огурцы;
- помидоры;
- морковь;
- кукурузу.
Можно ли работать на огороде и в саду в Чистый четверг — что говорит церковь
Священнослужители подчеркивают, что в Страстную неделю верующие должны больше времени уделять молитвам, размышлениям о своих праведных и грешных поступках. Также следует читать Библию и интересоваться земной жизнью Иисуса Христа. Уделив достаточно времени духовному, можно заняться и необходимыми мирскими делами.
Кроме того, священнослужители считают, что заниматься огородными работами можно только, если это доставляет радость и не приводит к ссорам в семье. Таким образом, церковь не запрещает огородные и садовые работы в Чистый четверг.
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