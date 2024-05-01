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Встречаем Чистый четверг правильно — можно ли работать в саду и огороде

1 мая 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Можно ли работать на огороде в Чистый четверг 2024 — народные приметы, мнение церкви
Женщина работает на огороде. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Уже завтра, 2 мая, украинцев ждет один из важнейших дней Страстной недели перед ПасхойЧистый четверг. В этот день принято убирать в доме, готовить блюда и готовиться к Светлому Христовому Воскресению.

Однако если в Чистый четверг не запрещен физический труд, можно ли сажать огород и работать в саду? Новини.LIVE рассказывает, что говорят по этому поводу народные приметы и церковь.

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Можно ли сажать в Чистый четверг 2024 года — народные приметы

Четвертый день Страстной недели — Чистый четверг, еще называемый Великим или Страстным, является важным религиозным праздником для христиан. Однако в отличие от других Страстных дней недели, он считается не столь строгим и разрешает физический труд.

По народным поверьям, Чистый четверг является хорошим днем для работы на земле. Наши предки верили, что фрукты и овощи, которые посадили в этот праздник, будут "чистыми". То есть им не будут мешать расти сорняки и вредители.

В некоторых регионах Украины Чистый четверг называют "Богатым", потому что считают — если посадить картошку в этот день, урожай будет щедрым. А на Западном Полесье картошку сажают в Страстную пятницу.

 

Можно ли сажать в Чистый четверг 2024 — народные приметы
Работа в огороде. Фото: freepik.com

Что можно сажать в Чистый четверг по народным поверьям

Считается, что в праздник лучше всего сажать:

  • зелень;
  • чеснок;
  • капусту;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • морковь;
  • кукурузу.

 

Можно ли работать на огороде и в саду в Чистый четверг, что говорит церковь.
Девушка сеет овощи в открытую почву. Фото: google.com

Можно ли работать на огороде и в саду в Чистый четверг — что говорит церковь

Священнослужители подчеркивают, что в Страстную неделю верующие должны больше времени уделять молитвам, размышлениям о своих праведных и грешных поступках. Также следует читать Библию и интересоваться земной жизнью Иисуса Христа. Уделив достаточно времени духовному, можно заняться и необходимыми мирскими делами.

Кроме того, священнослужители считают, что заниматься огородными работами можно только, если это доставляет радость и не приводит к ссорам в семье. Таким образом, церковь не запрещает огородные и садовые работы в Чистый четверг.

 

Ранее мы писали, можно ли работать на огороде в Страстную неделю и Пасху.

Напомним, мы рассказывали, как разрыхлить почву и прополоть грядки после дождя.

Также советуем узнать, когда лучше садить картофель, чтобы получить богатый урожай — до Пасхи или после.

приметы
церковь
советы
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Чистый четверг

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