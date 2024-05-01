Чи можна працювати на городі у Чистий четвер 2024 — народні прикмети, думка церкви

Жінка працює на городі. Фото: google.com

Вже завтра, 2 травня, на українців чекає один з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем — Чистий четвер. У цей день заведено прибирати в оселі, готувати страви та готуватися до Світлого Христового Воскресіння.

Проте, якщо у Чистий четвер не заборонена фізична праця, чи можна садити город та працювати у саду? Новини.LIVE розповідає, що кажуть з цього приводу народні прикмети та церква.

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Четвертий день Страсного тижня — Чистий четвер, який ще називають Великим або Страсним, є важливим релігійним святом для християн. Проте, на відміну від інших Страсних днів тижня, він вважається не таким суворим та дозволяє фізичну працю.

За народними повір'ями, Чистий четвер є гарним днем для роботи на землі. Наші предки вірили, що садовина та городина, яку посадили у це свято, буде "чистою". Тобто, їй не заважатимуть рости бур'яни та шкідники.

В деяких регіонах України Чистий четвер називають "Багатим", через те, що вважають — якщо посадити картоплю в цей день, урожай буде щедрим. А на Західному Поліссі картоплю садять у Страсну п'ятницю.

Робота на городі. Фото: freepik.com

Що можна садити у Чистий четвер за народними повір'ями

Вважається, що у свято найкраще садити:

зелень;

часник;

капусту;

огірки;

помідори;

моркву;

кукурудзу.

Дівчина сіє городину у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Чи можна працювати на городі та в саду у Чистий четвер — що каже церква

Священнослужителі підкреслюють, у Страсний тиждень віряни мають найбільше часу приділяти молитвам, роздумам про свої праведні та грішні вчинки. Також слід читати Біблію та цікавитися земним життям Ісуса Христа. Приділивши достатньо часу духовному, можна зайнятися й необхідними мирськими справами.

Крім того, священнослужителі вважають, що займатися городніми роботами можна тільки, якщо це приносить радість і не призводить до сварок у сім'ї. Таким чином церква не забороняє городні та садові роботи у Чистий четвер.

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