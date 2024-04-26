Можно ли работать на огороде в Вербное воскресенье 2024 — говорят агрономы и церковь

Человек работает на огороде. Фото: freepik.com

Садовый и огородный сезоны в самом разгаре. Надо столько всего успеть сделать: перекопать участок, подкормить почву, посеять и посадить разные культуры, полить рассаду, обработать деревья и т.д. Но впереди нас ждут большие религиозные праздники, в частности, приближается Вербное воскресенье, которое будем отмечать уже 28 апреля.

Так что, естественно, у многих огородников и садоводов возникает вопрос, можно ли заниматься садом и огородом в важный церковный праздник Вербное воскресенье. Что об этом думают священники, агрономы и народные приметы, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Можно ли работать на огороде и в саду в Вербное воскресенье — народные приметы

"Посадишь огород на Вербное воскресенье — больших урожаев не ожидай", — так считали наши предки, отказываясь заниматься огородными делами в праздник.

Народные приметы говорят, что все посаженное в этот день будет расти как верба. То есть все пойдет в ботву, зелени будет много, а хороших плодов ждать не стоит.

Больше всего вопросов возникает относительно того, можно ли сажать картошку в Вербное воскресенье. По народным приметам посаженный в этот период картофель обязательно испортится — будет водянистым и будет плохо храниться.

Женщина работает на огороде. Фото: google.com

Что думает церковь о работе в саду и на огороде в Вербное воскресенье

Церковь не дает прямого запрета, это не считается грехом. Однако священнослужители настаивают, что в любой религиозный праздник, особенно большой, следует уделять время молитвам, Богу, а не мирским делам.

Верующим советуют сначала посетить Вербную службу, а уже потом уделить время огороду и саду.

Работа в саду и огороде в Вербное воскресенье — мнение агрономов

Конечно, опытные агрономы ориентируются не на суеверия, приметы и религиозные праздники, а на погоду. Именно от того, какая будет погода на вербное воскресенье, зависит можно ли выходить на огород или стоит отложить дела.

Если на улице солнечная плюсовая температура, нет ветра и почва достаточно прогрелась для той культуры, которую вы собираетесь посадить, нет никаких причин, чтобы этого не сделать.

Человек перекапывает огород. Фото: freepik.com

Вывод

Заниматься ли огородными и садовыми делами, выбирать исключительно вам. Можно посвятить этот день церкви или провести время с семьей.

Если вам это важно и нет другого времени, можно заняться посадками и посевом овощей и фруктов. Также можно уделить время уборке участка, внесению удобрений и удалению сорняков.

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