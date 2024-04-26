Чи можна працювати на городі у Вербну неділю 2024 — що кажуть агрономи та церква

Чоловік працює на городі. Фото: freepik.com

Садовий та городній сезони у самому розпалі. Треба стільки всього встигнути зробити: перекопати ділянку, підживити ґрунт, посіяти та посадити різні культури, полити розсаду, обробити дерева тощо. Але попереду нас чекають великі релігійні свята, зокрема наближається Вербна неділя, яку будемо відзначати вже 28 квітня.

Тож, природно, у багатьох городників та садівників виникає питання, чи можна займатися садом та городом у важливе церковне свято Вербну неділю. Що про це думають священики, агрономи та які є народні забобони, Новини.LIVE розповідає далі у матеріалі.

Читайте також:

Чи можна працювати на городі та в саду у Вербну неділю — народні забобони

"Посадиш город на Вербну неділю — великих врожаїв не очікуй", — так вважали наші предки, відмовляючись займатися городніми справами у свято.

Народні прикмети говорять, що усе посаджене в цей день буде рости як верба. Тобто все піде в бадилля, зелені буде багато, а гарних плодів очікувати не варто.

Найбільше питань виникає стосовно того, чи можна садити картоплю у Вербну неділю. За народними прикметами посаджена в цей період картопля обов'язково зіпсується — буде водянистою і погано зберігатиметься.

Жінка працює на городі. Фото: google.com

Що думає церква про роботу в саду та на городі у Вербну неділю

Церква не дає прямої заборони, це не вважається гріхом. Проте, священнослужителі наполягають, що у будь-яке релігійне свято, особливо велике, варто приділяти час молитвам, Богові, а не мирським справам.

Вірянам радять спочатку відвідати Вербну службу, а вже потім приділити час городу та саду.

Робота в саду та на городі у Вербну неділю — думка агрономів

Звичайно, досвідчені агрономи орієнтуються не на забобони та релігійні свята, а на погоду. Саме від того, яка буде погода на вербну неділю, залежить чи можна виходити на город, чи варто відкласти справи.

Якщо на вулиці сонячна плюсова температура, немає вітру та ґрунт достатньо прогрівся для тої культури, яку ви збираєтеся посадити, то немає жодних причин, щоб цього не зробити.

Чоловік перекопує город. Фото: freepik.com

Висновок

Чи займатися городніми та садовими справами, обирати виключно вам. Можна присвятити цей день церкві або провести час із сім'єю.

Якщо для вас це важливо й немає іншого часу, можна зайнятися посадками та посівом городини та садовини. Також можна приділити час прибиранню ділянки, внесенню добрив і видаленню бур'янів.

Раніше ми розповідали, коли найкраще садити картоплю, щоб зібрати щедрий урожай — до Великодня чи після.

Нагадаємо, ми писали, чи можна працювати на городі у Страсний тиждень та Великдень.

Також радимо дізнатися, які варто рослини посадити до 5 травня.