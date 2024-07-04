Чи дійсно робота на городі продовжує життя на 10 років — відповідь лікаря

Літня жінка на своєму городі. Фото: Pexels

Кожна справжня господиня знає, як важко поратися на городі, адже після кожного такого походу виникає відчуття, ніби після тренажерної зали. Але чи правда, що городні роботи покращують стан здоров’я і навіть продовжують життя на десять років?

На це питання відповідає лікар Юрій Габорець на своєму каналі в TikTok.

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Користь від городніх робіт для здоров’я

Медик наголошує, що роботи на городі допомагають знімати стрес, якого сьогодні доволі немало в житті кожної людини, і робить господарів трохи щасливими. Виявляється, коли людина бачить результати своєї праці на городі, те, як ростуть її дерева, квіти або овочі, вона стає щасливою.

Щаслива жінка в саду. Фото: Freepik

До того ж фрукти та овочі з власного городу набагато корисніші для організму, ніж ті, які вирощені з додаванням хімічних препаратів. А ще перебування на свіжому повітрі та фізичні навантаження — це завжди дуже добре для людини.

Також лікар наголошує, що городні роботи покращують функціонування серцевої системи, але тут важливо не перевантажувати свій організм. Йдеться про те, щоб не працювати в спекотні часи, час від часу відпочивати і не захоплюватися хімічними препаратами. За словами медика, це і означає додатково десять років до життя.

Жінка, яка працює на городі. Фото: Pexels

Переваги городніх робіт для людей старшого віку

Для людей старших років роботи на городі допомагають бути якнайдовше молодими і активними, але краще залучати інших, молодших членів сім’ї. Проте, Юрій Габорець радить краще працювати на городі, ніж сидіти днями перед екраном телевізора.

"Якщо вибирати — сидіти перед телевізором чи поратися на городі, то краще "останнє", — наголошує лікар.

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