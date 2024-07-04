Чи дійсно робота на городі продовжує життя на 10 років — відповідь лікаря

Чи корисні насправді городні роботи — відповідь лікаря
Кожна справжня господиня знає, як важко поратися на городі, адже після кожного такого походу виникає відчуття, ніби після тренажерної зали. Але чи правда, що городні роботи покращують стан здоров’я і навіть продовжують життя на десять років?
На це питання відповідає лікар Юрій Габорець на своєму каналі в TikTok.
Користь від городніх робіт для здоров’я
Медик наголошує, що роботи на городі допомагають знімати стрес, якого сьогодні доволі немало в житті кожної людини, і робить господарів трохи щасливими. Виявляється, коли людина бачить результати своєї праці на городі, те, як ростуть її дерева, квіти або овочі, вона стає щасливою.
До того ж фрукти та овочі з власного городу набагато корисніші для організму, ніж ті, які вирощені з додаванням хімічних препаратів. А ще перебування на свіжому повітрі та фізичні навантаження — це завжди дуже добре для людини.
Також лікар наголошує, що городні роботи покращують функціонування серцевої системи, але тут важливо не перевантажувати свій організм. Йдеться про те, щоб не працювати в спекотні часи, час від часу відпочивати і не захоплюватися хімічними препаратами. За словами медика, це і означає додатково десять років до життя.
Переваги городніх робіт для людей старшого віку
Для людей старших років роботи на городі допомагають бути якнайдовше молодими і активними, але краще залучати інших, молодших членів сім’ї. Проте, Юрій Габорець радить краще працювати на городі, ніж сидіти днями перед екраном телевізора.
"Якщо вибирати — сидіти перед телевізором чи поратися на городі, то краще "останнє", — наголошує лікар.
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