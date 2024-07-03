Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Помилка, яка коштує врожаю — ніколи не поливайте город у ці часи доби arrow

Помилка, яка коштує врожаю — ніколи не поливайте город у ці часи доби

3 липня 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Коли не можна поливати рослини на городі — поради, які врятують врожай
Городник, який поливає рослини. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Полив рослин на городі — це один з найважливіших етапів догляду культур, тому в жодному випадку не можна припускатися якихось помилок. Зокрема, варто знати, коли категорично не можна поливати рослини, адже можна зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

Читайте також:

Заборонений час для поливу рослин

Полив опівдні

Досвідчені дачники наголошують, що в жодному разі не можна проводити цю процедуру опівдні, коли сонячні промені є найпекучішими. Річ у тому, що так можна прискорити процес випаровування вологи, що погано вплине на розвиток рослини.

Крім того, краплі води, які залишаються після поливу на листі, можуть перетворюватися на справжні лінзи, посилюючи вплив сонця і провокуючи виникнення опіків. 

Человек, поливающий свой участок на солнце
Людина, яка поливає свою ділянку на сонці. Фото: MALL

Полив ввечері

Також ви ризикуєте і ввечері, адже полив у цей час провокує сповільнення випаровування води, що, в свою чергу, може викликати виникнення грибкових і бактеріальних хвороб. Річ у тому, що після вечірнього поливу вода залишається на листі та поверхні ґрунту на всю ніч, а це ідеальні умови для розвитку фітофтори і борошнистої роси.

До того ж, полив ввечері може спровокувати гниття кореневої системи, що погано впливає на рослини, які є чутливими до перезволоження.

Процесс полива растений вечером
Процес поливу рослин ввечері. Фото: Pixabay

Найкращий час для поливу рослин

Експерти називають ідеальний час для поливу рослин саме ранок, коли повітря ще не сильно прогрілося і вода повільно потрапляє до ґрунту. До того ж, такий час поливу знижує ризик випаровування, опіків і розвитку хвороб.

Також листя зранку встигає висихати, що запобігає ризику розвитку грибкових інфекцій. При цьому, достатній рівень вологи зранку активує ріст і розвиток рослин впродовж усього дня.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна поливати рослини на городі мильною водою. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно поливати яблуню і сливу в літній сезон року. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно поливати полуницю на городі.

рослини поради город полив

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони