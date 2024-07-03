Коли не можна поливати рослини на городі — поради, які врятують врожай

Помилка, яка коштує врожаю — ніколи не поливайте город у ці часи доби
Полив рослин на городі — це один з найважливіших етапів догляду культур, тому в жодному випадку не можна припускатися якихось помилок. Зокрема, варто знати, коли категорично не можна поливати рослини, адже можна зіпсувати врожай.
Новини.LIVE ділиться порадами для городників.
Заборонений час для поливу рослин
Полив опівдні
Досвідчені дачники наголошують, що в жодному разі не можна проводити цю процедуру опівдні, коли сонячні промені є найпекучішими. Річ у тому, що так можна прискорити процес випаровування вологи, що погано вплине на розвиток рослини.
Крім того, краплі води, які залишаються після поливу на листі, можуть перетворюватися на справжні лінзи, посилюючи вплив сонця і провокуючи виникнення опіків.
Полив ввечері
Також ви ризикуєте і ввечері, адже полив у цей час провокує сповільнення випаровування води, що, в свою чергу, може викликати виникнення грибкових і бактеріальних хвороб. Річ у тому, що після вечірнього поливу вода залишається на листі та поверхні ґрунту на всю ніч, а це ідеальні умови для розвитку фітофтори і борошнистої роси.
До того ж, полив ввечері може спровокувати гниття кореневої системи, що погано впливає на рослини, які є чутливими до перезволоження.
Найкращий час для поливу рослин
Експерти називають ідеальний час для поливу рослин саме ранок, коли повітря ще не сильно прогрілося і вода повільно потрапляє до ґрунту. До того ж, такий час поливу знижує ризик випаровування, опіків і розвитку хвороб.
Також листя зранку встигає висихати, що запобігає ризику розвитку грибкових інфекцій. При цьому, достатній рівень вологи зранку активує ріст і розвиток рослин впродовж усього дня.
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