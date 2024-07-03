Коли не можна поливати рослини на городі — поради, які врятують врожай

Городник, який поливає рослини. Фото: Pinterest

Полив рослин на городі — це один з найважливіших етапів догляду культур, тому в жодному випадку не можна припускатися якихось помилок. Зокрема, варто знати, коли категорично не можна поливати рослини, адже можна зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Полив опівдні

Досвідчені дачники наголошують, що в жодному разі не можна проводити цю процедуру опівдні, коли сонячні промені є найпекучішими. Річ у тому, що так можна прискорити процес випаровування вологи, що погано вплине на розвиток рослини.

Крім того, краплі води, які залишаються після поливу на листі, можуть перетворюватися на справжні лінзи, посилюючи вплив сонця і провокуючи виникнення опіків.

Людина, яка поливає свою ділянку на сонці. Фото: MALL

Полив ввечері

Також ви ризикуєте і ввечері, адже полив у цей час провокує сповільнення випаровування води, що, в свою чергу, може викликати виникнення грибкових і бактеріальних хвороб. Річ у тому, що після вечірнього поливу вода залишається на листі та поверхні ґрунту на всю ніч, а це ідеальні умови для розвитку фітофтори і борошнистої роси.

До того ж, полив ввечері може спровокувати гниття кореневої системи, що погано впливає на рослини, які є чутливими до перезволоження.

Процес поливу рослин ввечері. Фото: Pixabay

Найкращий час для поливу рослин

Експерти називають ідеальний час для поливу рослин саме ранок, коли повітря ще не сильно прогрілося і вода повільно потрапляє до ґрунту. До того ж, такий час поливу знижує ризик випаровування, опіків і розвитку хвороб.

Також листя зранку встигає висихати, що запобігає ризику розвитку грибкових інфекцій. При цьому, достатній рівень вологи зранку активує ріст і розвиток рослин впродовж усього дня.

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