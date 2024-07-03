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Ошибка, которая стоит урожая — никогда не поливайте огород в это время суток

3 июля 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Когда нельзя поливать растения на огороде — советы, которые спасут урожай
Огородник, поливающий растения. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Полив растений на огороде — это один из важнейших этапов ухода за культурами, поэтому ни в коем случае нельзя допускать какие-либо ошибки. В частности, следует знать, когда категорически нельзя поливать растения, ведь можно испортить урожай.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Запретное время для полива растений

Полив в полдень

Опытные дачники отмечают, что ни в коем случае нельзя проводить эту процедуру в полдень, когда солнечные лучи являются самыми жгучими. Дело в том, что так можно ускорить процесс испарения влаги, что плохо повлияет на развитие растения.

Кроме того, капли воды, остающиеся после полива на листьях, могут превращаться в настоящие линзы, усиливая влияние солнца и провоцируя возникновение ожогов.

Человек, поливая свой участок на солнце
Человек, поливающий свой участок на солнце. Фото: MALL

Полив вечером

Также вы рискуете и вечером, ведь полив в это время провоцирует замедление испарения воды, что, в свою очередь, может вызвать возникновение грибковых и бактериальных заболеваний. Дело в том, что после вечернего полива вода остается на листьях и поверхности почвы на всю ночь, а это идеальные условия для развития фитофторы и мучнистой росы.

К тому же, полив вечером может спровоцировать гниение корневой системы, что плохо влияет на растения, чувствительные к переувлажнению.

Процесс полива растений вечером
Процесс полива растений вечером. Фото: Pixabay

Самое лучшее время для полива растений

Эксперты называют идеальное время для полива растений именно утро, когда воздух еще не сильно прогрелся и вода медленно попадает в почву. К тому же, такое время полива снижает риск испарения, ожогов и развития болезней.

Также листья утром успевают высыхать, что предотвращает риск развития грибковых инфекций. При этом, достаточный уровень влаги утром активирует рост и развитие растений на протяжении всего дня.

Напомним, мы писали о том, можно ли поливать растения на огороде мыльной водой.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно поливать яблоню и сливу в летний сезон года.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно поливать клубнику на огороде.

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