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Чи можна поливати город мильною водою — правила, які має знати кожен дачник

12 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чи можна поливати рослини на городі мильною водою — поради для дачників
Полив рослин мильною водою. Фото: tomathouse.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Полив рослин — це один з найважливіших процесів догляду городу, адже завдяки цьому рослини ростуть і розвиваються, даючи великий врожай. Але у багатьох дачників виникає питання, чи можна використовувати при цьому мильну воду, тому розповідаємо.

Новини.LIVE відповідає на це запитання.

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Не секрет, що мило — це доволі корисна річ на городі, але необхідно знати, як ним правильно користуватися. Досвідчені дачники кажуть, що обмилками можна врятувати рослини від різних шкідників, які ними харчуються, а ось мильним розчином можна ефективно підживити культури на городі.

Чи корисне мило для поливу городу

Досвідчені городники стверджують, що користуватися мильною водою при поливі рослин можна, але робити це варто так, щоб не нашкодити врожаю. Якщо ви хочете знизити рівень кислотності ґрунту, можна полити грядки мильною водою, адже багато культур не люблять рости у кислих  ґрунтах. 

Але експерти застерігають, що робити це можна виключно звичайним господарським милом.

Два куска хозяйственного мыла
Два шматки господарського мила. Фото: Pinterest

Як правильно приготувати мильний розчин для поливу рослин

Щоб правильно приготувати мильну суміш, вам знадобиться звичайне господарське мило і вода. Для приготування розчину вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Господарське мило — 100-200 грамів
  • Вода — десять літрів

Щоб приготувати дієвий розчин з мила, подрібніть господарське мило, а потім розведіть його у воді, після чого полийте рослини на городі.

Дачник, поливающий растения на огороде
Дачник, який поливає рослини на городі. Фото: Pexels

Але експерти не радять проводити цю процедуру частіше, ніж раз на два тижні. Річ у тому, що може відбутися залуження ґрунту, що може негативно вплинути на розвиток рослин.

Нагадаємо, ми писали про те, чому досвідчені дачники не рекомендують поливати город холодною водою. 

Раніше ми розповідали про те, як звичайна шкаралупа з волоського горіха може бути корисною на городі. 

Також ми повідомляли про те, як часто і як правильно поливати картоплю на городі для багатого врожаю. 

мильна вода
рослини
поради
город

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