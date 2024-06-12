Можно ли поливать растения на огороде мыльной водой — советы для дачников

Полив растений мыльной водой. Фото: tomathouse.com

Полив растений — это один из важнейших процессов ухода за огородом, ведь благодаря этому растения растут и развиваются, давая большой урожай. Но у многих дачников возникает вопрос, можно ли использовать при этом мыльную воду, поэтому рассказываем.

Новини.LIVE отвечает на этот вопрос.

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Не секрет, что мыло — это довольно полезная вещь на огороде, но необходимо знать, как им правильно пользоваться. Опытные дачники говорят, что обмылками можно спасти растения от разных вредителей, которые ими питаются, а вот мыльным раствором можно эффективно подпитать культуры на огороде.

Полезно ли мыло для полива огорода

Опытные огородники утверждают, что пользоваться мыльной водой при поливе растений можно, но делать это следует так, чтобы не навредить урожаю. Если вы хотите снизить уровень кислотности почвы, можно полить грядки мыльной водой, ведь многие культуры не любят расти в кислых почвах.

Но эксперты предостерегают, что делать это можно исключительно обычным хозяйственным мылом.

Два куска хозяйственного мыла. Фото: Pinterest

Как правильно приготовить мыльный раствор для полива растений

Чтобы правильно приготовить мыльную смесь, вам понадобится обычное хозяйственное мыло и вода. Для приготовления раствора вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Хозяйственное мыло — 100-200 грамм

Вода — десять литров

Чтобы приготовить действенный раствор из мыла, измельчите хозяйственное мыло, затем разведите его в воде, после чего полейте растения на огороде.

Дачник, поливающий растения на огороде. Фото: Pexels

Но эксперты не советуют проводить эту процедуру чаще, чем раз в две недели. Дело в том, что может произойти защелка почвы, что может негативно повлиять на развитие растений.

Напомним, мы писали о том, почему опытные дачники не рекомендуют поливать огород холодной водой.

Раньше мы рассказывали о том, как обычная скорлупа из грецкого ореха может быть полезна на огороде.

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