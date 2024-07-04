Действительно ли работа на огороде продлевает жизнь на 10 лет — ответ врача

Пожилая женщина на своем городе. Фото: Pexels

Каждая настоящая хозяйка знает, как тяжело возиться на огороде, ведь после каждого такого похода возникает чувство, будто после тренажерного зала. Но правда ли, что огородные работы улучшают здоровье и даже продлевают жизнь на десять лет?

На этот вопрос отвечает врач Юрий Габорец на своем канале в TikTok.

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Медик отмечает, что работы на огороде помогают снимать стресс, которого сегодня немало в жизни каждого человека, и делает хозяев немного счастливыми. Оказывается, когда человек видит результаты своего труда на огороде, то, как растут его деревья, цветы или овощи, он становится счастливым.

Счастливая женщина в саду. Фото: Freepik

К тому же фрукты и овощи с собственного огорода гораздо более полезны для организма, чем выращенные с добавлением химических препаратов. А еще пребывание на свежем воздухе и физические нагрузки — это всегда очень хорошо для человека.

Также врач отмечает, что огородные работы улучшают функционирование сердечной системы, но важно не перегружать свой организм. Речь идет о том, чтобы не работать в жаркое время, время от времени отдыхать и не увлекаться химическими препаратами. По словам медика, это и значит дополнительно десять лет к жизни.

Женщина, работающая на огороде. Фото: Pexels

Преимущества огородных работ для людей постарше

Для людей постарше работы на огороде помогают быть как можно дольше молодыми и активными, но лучше привлекать других, более молодых членов семьи. Однако Юрий Габорец советует лучше работать на огороде, чем сидеть днями перед экраном телевизора.

"Если выбирать — сидеть перед телевизором или возиться на огороде, то лучше "последнее", — отмечает врач.

Напомним, мы писали о том, когда категорически нельзя поливать растения на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно поливать растения на огороде в жаркое время.

Также мы сообщали о том, как можно защитить растения на огороде от дождя, града и ветра.