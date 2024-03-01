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Чому дачники так часто використовують фосфоритне борошно

1 березня 2024 18:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Для яких рослин можна використовувати фосфоритне борошно і навіщо — дізнайтесь важливі поради
Дівчина в теплиці. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Фосфоритне борошно стало невід'ємним помічником для багатьох дачників, і це не просто так. Його популярність обумовлена численними перевагами, які воно приносить у городню справу. З його допомогою вдається значно покращити якість ґрунту, забезпечуючи рослини необхідними поживними речовинами.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Що таке фосфоритне борошно

Фосфоритне борошно — одне з маловикористовуваних, але важливих добрив, які можуть значно покращити стан ґрунту та зростання рослин. Це натуральне добриво, що отримується з переробки гірських порід, винятково корисне та безпечне для використання. Воно багате на фосфор і кальцій, які необхідні для здорового росту та розвитку рослин.

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Дівчина в теплиці. Фото: Freepik

Важливість використання борошна фосфоритної обумовлена її здатністю забезпечувати рослини необхідними макроелементами. Фосфор відіграє ключову роль в утворенні білків та клітинній структурі, покращуючи якість плодів та сприяючи формуванню кореневої системи та цвітіння. Кальцій, у свою чергу, бере активну участь у біохімічних процесах, регулюючи обмін речовин і підтримуючи здоров'я клітин і водний баланс.

Для яких рослин можна використовувати фосфоритне борошно

Фосфоритне борошно є універсальним добривом і може використовуватися для широкого спектру рослин, включаючи овочеві культури (помідори, огірки, капуста), ягідні чагарники (малина, смородина, аґрус), плодові дерева (яблуні, груші, вишні), квіти (троянди, лілії). хризантеми) та газонні трави.

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Ягоди малини. Фото: Рexels

Цей тип добрива особливо корисний для рослин, що потребують тривалого та стійкого харчування, оскільки діє довго та поступово, забезпечуючи необхідні елементи живлення протягом усього сезону.

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Дівчина тримає помідори. Фото: Freepik

Для яких рослин не можна використовувати фосфоритне борошно

Фосфоритне борошно, як природне добриво, є безпечним та універсальним для більшості рослин. Однак його слід застосовувати з обережністю для рослин, які віддають перевагу кислому грунту, таким як азалії, гіацинти, гортензії та рододендрони.

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Кущі гортензії. Фото: Рexels

Оскільки фосфоритне борошно може трохи підвищити pH грунту, використання його в надлишку може негативно вплинути на такі рослини, які віддають перевагу кислому середовищу. У цих випадках рекомендується проводити ретельне дослідження ґрунту та консультуватися з досвідченим садівником або фахівцем із добрив перед застосуванням фосфоритного борошна.

Раніше ми розповідали про те, коли і як треба садити гортензію, щоб вона вийшла пишною.

Також ми повідомляли про те, як правильно підготувати сад та город до весни 2024 року.

Ще ми писали, у який період та як правильно висаджувати тюльпани навесні 2024 року.

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рослини
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дача
фосфоритне борошно

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