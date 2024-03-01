Для яких рослин можна використовувати фосфоритне борошно і навіщо — дізнайтесь важливі поради

Дівчина в теплиці. Фото: Freepik

Фосфоритне борошно стало невід'ємним помічником для багатьох дачників, і це не просто так. Його популярність обумовлена численними перевагами, які воно приносить у городню справу. З його допомогою вдається значно покращити якість ґрунту, забезпечуючи рослини необхідними поживними речовинами.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Що таке фосфоритне борошно

Фосфоритне борошно — одне з маловикористовуваних, але важливих добрив, які можуть значно покращити стан ґрунту та зростання рослин. Це натуральне добриво, що отримується з переробки гірських порід, винятково корисне та безпечне для використання. Воно багате на фосфор і кальцій, які необхідні для здорового росту та розвитку рослин.

Дівчина в теплиці. Фото: Freepik

Важливість використання борошна фосфоритної обумовлена її здатністю забезпечувати рослини необхідними макроелементами. Фосфор відіграє ключову роль в утворенні білків та клітинній структурі, покращуючи якість плодів та сприяючи формуванню кореневої системи та цвітіння. Кальцій, у свою чергу, бере активну участь у біохімічних процесах, регулюючи обмін речовин і підтримуючи здоров'я клітин і водний баланс.

Для яких рослин можна використовувати фосфоритне борошно

Фосфоритне борошно є універсальним добривом і може використовуватися для широкого спектру рослин, включаючи овочеві культури (помідори, огірки, капуста), ягідні чагарники (малина, смородина, аґрус), плодові дерева (яблуні, груші, вишні), квіти (троянди, лілії). хризантеми) та газонні трави.

Ягоди малини. Фото: Рexels

Цей тип добрива особливо корисний для рослин, що потребують тривалого та стійкого харчування, оскільки діє довго та поступово, забезпечуючи необхідні елементи живлення протягом усього сезону.

Дівчина тримає помідори. Фото: Freepik

Для яких рослин не можна використовувати фосфоритне борошно

Фосфоритне борошно, як природне добриво, є безпечним та універсальним для більшості рослин. Однак його слід застосовувати з обережністю для рослин, які віддають перевагу кислому грунту, таким як азалії, гіацинти, гортензії та рододендрони.

Кущі гортензії. Фото: Рexels

Оскільки фосфоритне борошно може трохи підвищити pH грунту, використання його в надлишку може негативно вплинути на такі рослини, які віддають перевагу кислому середовищу. У цих випадках рекомендується проводити ретельне дослідження ґрунту та консультуватися з досвідченим садівником або фахівцем із добрив перед застосуванням фосфоритного борошна.

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