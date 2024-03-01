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Почему дачники так часто используют фосфоритную муку

1 марта 2024 18:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Для каких растений можно использовать фосфоритную муку и зачем — узнайте важные советы
Девушка в теплице. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Фосфоритная мука стала неотъемлемым помощником для многих дачников, и это не просто так. Ее популярность обусловлена многочисленными преимуществами, которые она приносит в огородное дело. С ее помощью удается значительно улучшить качество почвы, обеспечивая растения необходимыми питательными веществами.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Что такое фосфоритная мука

Фосфоритная мука — одно из малоиспользуемых, но важных удобрений, которые могут значительно улучшить состояние почвы и рост растений. Это натуральное удобрение, получаемое из переработки горных пород, исключительно полезно и безопасно для использования. Оно богато фосфором и кальцием, которые необходимы для здорового роста и развития растений.

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Девушка в теплице. Фото: Freepik

Важность использования фосфоритной муки обусловлена ее способностью обеспечивать растения необходимыми макроэлементами. Фосфор играет ключевую роль в образовании белков и клеточной структуре, улучшая качество плодов и способствуя формированию корневой системы и цветения. Кальций, в свою очередь, активно участвует в биохимических процессах, регулируя обмен веществ и поддерживая здоровье клеток и водный баланс.

Для каких растений можно использовать фосфоритную муку

Фосфоритная мука является универсальным удобрением и может использоваться для широкого спектра растений, включая овощные культуры (помидоры, огурцы, капуста), ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник), плодовые деревья (яблони, груши, вишни), цветы (розы, лилии, хризантемы) и газонные травы. 

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Ягоды малины. Фото: Рexels

Этот тип удобрения особенно полезен для растений, требующих длительного и устойчивого питания, так как действует долго и постепенно, обеспечивая необходимые элементы питания на протяжении всего сезона.

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Девушка держит помидоры. Фото: Freepik

Для каких растений нельзя использовать фосфоритную муку

Фосфоритная мука, как природное удобрение, является безопасным и универсальным для большинства растений. Однако ее следует применять с осторожностью для растений, которые предпочитают кислую почву, таких как азалии, гиацинты, гортензии и рододендроны. 

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Кусты гортензии. Фото: Рexels

Поскольку фосфоритная мука может немного повысить pH почвы, использование ее в избытке может негативно повлиять на такие растения, предпочитающие кислую среду. В этих случаях рекомендуется проводить тщательное исследование почвы и консультироваться с опытным садоводом или специалистом по удобрениям перед применением фосфоритной муки.

Раньше мы рассказывали о том, когда и как нужно сажать гортензию, чтобы она получилась пышной.

Также мы сообщали о том, как правильно подготовить сад и огород к весне 2024 года.

Еще мы писали, в какой период и как правильно высаживать тюльпаны весной 2024 года.

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фосфоритная мука

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