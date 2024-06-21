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День Святої Трійці 2024 — чи можна працювати на городі та в саду у велике свято

21 червня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чи можна працювати на городі і в саду на Трійцю — народні прикмети, думка церкви
Жінка працює на городі. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Цього року православні віряни в Україні відзначатимуть День Святої Трійці, який у народі відомий як Зелені свята, у неділю, 23 червня. Це вихідний день, тож для більшості дачників та людей, які займаються садом та городом, це чудова нагода попрацювати. 

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Але, чи можна працювати у саду та на городі у Трійцю, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

Чи можна працювати на городі у Трійцю — народні прикмети 

Трійця, як і інші релігійні свята, має свої традиції та заборони. Віряни обов'язково у свято відвідують богослужіння у церкві. У храмах священники одягають зелені ризи.

Також оселі прикрашають освяченою заздалегідь зеленню, гілками дерев, лепехою та іншими рослинами. Вважається, що освячена зелень принесе у дім добробут, здоров'я та щастя. 

За народними прикметами, у День Святої Трійці не можна тяжко працювати та займатися хатніми справами. Адже так можна втратити здоров'я та накликати біду. Не варто працювати й на городі, інакше гарного врожаю годі й чекати. 

Після богослужіння заведено сідати родиною за святковий стіл, дарувати гостинці, ходити в гості та відпочивати.

 

Чи можна працювати на городі у Трійцю — народні прикмети
Чоловік саджає рослини на городі. Фото: depositphotos.com

Що кажуть священнослужителі про роботу на городі у Трійцю 

Священники кажуть, що у Біблії немає суворої заборони, яка б обмежувала дії людей. Тому садові та городні роботи у свято не вважатимуться гріхом. 

Проте Трійця — велике церковне свято, тому вірянам перш за все слід подумати про духовне. Відвідавши богослужіння, помолившись від щирого серця, приділивши достатню увагу Біблії, духовним роздумам, можна зайнятися й іншими справами. 

Раніше ми писали, яка народна прикмета дійсно працює та допоможе збільшити врожай на городі вдвічі. 

Нагадаємо, ми розповідали, які корисні садові та городні роботи можна зробити на вихідних.

Також радимо дізнатися, як поливати картоплю, щоб урожай не засох і не згнив.

свята
традиції
церква
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поради
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