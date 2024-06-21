Чи можна працювати на городі і в саду на Трійцю — народні прикмети, думка церкви

Жінка працює на городі. Фото: pexels.com

Цього року православні віряни в Україні відзначатимуть День Святої Трійці, який у народі відомий як Зелені свята, у неділю, 23 червня. Це вихідний день, тож для більшості дачників та людей, які займаються садом та городом, це чудова нагода попрацювати.

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Чи можна працювати на городі у Трійцю — народні прикмети

Трійця, як і інші релігійні свята, має свої традиції та заборони. Віряни обов'язково у свято відвідують богослужіння у церкві. У храмах священники одягають зелені ризи.

Також оселі прикрашають освяченою заздалегідь зеленню, гілками дерев, лепехою та іншими рослинами. Вважається, що освячена зелень принесе у дім добробут, здоров'я та щастя.

За народними прикметами, у День Святої Трійці не можна тяжко працювати та займатися хатніми справами. Адже так можна втратити здоров'я та накликати біду. Не варто працювати й на городі, інакше гарного врожаю годі й чекати.

Після богослужіння заведено сідати родиною за святковий стіл, дарувати гостинці, ходити в гості та відпочивати.

Чоловік саджає рослини на городі. Фото: depositphotos.com

Що кажуть священнослужителі про роботу на городі у Трійцю

Священники кажуть, що у Біблії немає суворої заборони, яка б обмежувала дії людей. Тому садові та городні роботи у свято не вважатимуться гріхом.

Проте Трійця — велике церковне свято, тому вірянам перш за все слід подумати про духовне. Відвідавши богослужіння, помолившись від щирого серця, приділивши достатню увагу Біблії, духовним роздумам, можна зайнятися й іншими справами.

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