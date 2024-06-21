Можно ли работать на огороде и в саду на Троицу — народные приметы, мнение церкви

Женщина работает на огороде. Фото: pexels.com

В этом году православные верующие в Украине будут отмечать День Святой Троицы, который в народе известен как Зеленые праздники, в воскресенье, 23 июня. Это выходной день, так что для большинства дачников и людей, которые занимаются садом и огородом, это прекрасная возможность поработать.

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Можно ли работать на огороде на Троицу — народные приметы

Троица, как и другие религиозные праздники, имеет свои традиции и запреты. Верующие обязательно в праздник посещают богослужения в церкви. В храмах священники надевают зеленые ризы.

Также дома украшают освященной заранее зеленью, ветками деревьев, аиром и другими растениями. Считается, что освященная зелень принесет в дом благополучие, здоровье и счастье.

По народным приметам, в День Святой Троицы нельзя тяжело работать и заниматься домашними делами. Так ведь можно потерять здоровье и навлечь беду. Не стоит работать и на огороде, иначе хорошего урожая не дождешься.

После богослужения принято садиться семьей за праздничный стол, дарить гостинцы, ходить в гости и отдыхать.

Человек сажает растения на огороде. Фото: depositphotos.com

Что говорят священнослужители о работе на огороде на Троицу

Священники говорят, что в Библии нет строгого запрета, который бы ограничивал действия людей. Поэтому садовые и огородные работы в праздник не будут считаться грехом.

Тем не менее Троица — большой церковный праздник, поэтому верующим прежде всего следует подумать о духовном. Посетив богослужение, помолившись от всего сердца, уделив достаточно времени Библии, духовным размышлениям, можно заняться и другими делами.

Ранее мы писали, какая народная примета действительно работает и поможет увеличить урожай на огороде вдвое.

Напомним, мы рассказывали, какие полезные садовые и огородные работы можно сделать на выходных.

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