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Допоможіть ріпаку пережити зиму — як правильно підготувати рослину до холодів

19 вересня 2024 22:33
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор
Як підготувати ріпак до зими — поради дачникам
Людина, яка тримає ріпак у руці. Фото: Saatbau Ukraine
Олена Власенко - Редактор
Олена Власенко
Редактор

Наближається зима, а тому дачникам необхідно подумати про те, щоб захистити свої городні культури від низких температур. Одними з таких рослин є ріпак, який також необхідно восени підготувати до зимових холодів, а як саме це зробити, читайте нижче.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб рослини на городі стійко витримували зимовий період і не гинули від зниження температур та опадів, їх необхідно правильно підготувати. Те ж саме стосується і ріпаку, який потребує захисту взимку. Та є один ефективний метод, який допоможе цій культурі витримати зимові холоди.

У фазу трьох-п’яти листків досвідчені дачники радять восени підживити озимий ріпак. Це допоможе покращити процес фотосинтезу, збільшить накопичення органічної маси в листках, а також допоможе рослинам бути більш стійкими до зовнішніх чинників.

Выращенный рапс на огороде
Вирощений ріпак на городі. Фото: Nature

Як можна захистити озимий ріпак взимку

Експерти вважають ефективним заходом захисту цієї городньої культури від вимерзання — обприскування її посівів восени. Робити це потрібно біостимулятором, який активує потужний ріст і розвиток рослини і радикально збільшить фотосинтетичну поверхню культур.

До того ж цей препарат зробить кореневу шийку більш товстою, а тому — більш стійкою до перепадів температур і опадів.

Як правильно обробляти ріпак біостимулятором

Досвідчені дачники рекомендують застосовувати даний препарат у баковій суміші з такими відомими агрохімікатами, як:

  • Інсектициди
  • Фунгіциди тощо

Варто наголосити, що ці засоби входять до технології вирощування даної городньої культури. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим необхідно підживлювати капусту на городі у вересні. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити спаржу на городі від захворювань. 

Також ми повідомляли про те, чим слід підживити полуницю на городі восени.

зима поради город ріпак

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