Як можна захистити спаржу від хвороб — ефективні методи

Людина, яка тримає врожай спаржі. Фото: Pinterest

Всі рослини на городі так чи інакше схильні до різних захворювань, зокрема, це стосується і спаржі. Однак є ефективні засоби, які допоможуть захистити ваш врожай і зберегти рослину в такому вигляді, в якому ви планували із самого початку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Спаржа, як і будь-яка рослина на городі, потребує захисту від шкідників і різних захворювань. Якщо ви помітили, що ваша рослина вражена якоюсь хворобою, це означає, що настав час її рятувати. На допомогу прийдуть ефективні засоби, які захищать вашу культуру від хвороб.

Врожай спаржі на городі. Фото: Pinterest

Як можна захистити спаржу від різних захворювань

Досвідчені дачники наголошують, що спаржу можна захистити від іржі та інших захворювань за допомогою класичних тракторних обприскувачів. На один гектар землі йде від 200 до 400 літрів фунгіцидів, а для обприскувачів з PSP — 100-150 літрів на один гектар.

За словами експертів, щойно на городніх рослинах з’явилися розвинені папороті, об’єм рідини збільшується. Йдеться про 400-600 літрів фунгіцидів і про 100-120 літрів на один гектар для тракторних обприскувачів.

Врожай спаржі в руках. Фото: Ayco Farms

Скільки триває захисна дія

Захисна дія системних фунгіцидів становить від двох тижнів до одного місяця, але інколи це відбувається триваліший період. Водночас контактні фунгіциди перебувають під захистом від семи до десяти днів, але, в основному, до моменту перших сильних опадів.

"Для результативного ведення виробництва і максимального контролю хвороб потрібно проводити постійний моніторинг розвитку останніх, на основі чого прогнозують інтенсивність ураження тим чи іншим збудником", — наголошують фахівці.

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