Как можно защитить спаржу от болезней — эффективные методы

Эффективные методы защиты спаржи от болезней — сделайте это и спасите свой урожай
Все растения на огороде так или иначе подвержены разным заболеваниям, в частности, это касается и спаржи. Однако есть эффективные средства, которые помогут защитить ваш урожай и сохранить растение в таком виде, в котором вы планировали с самого начала.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Спаржа, как и любое растение на огороде, нуждается в защите от вредителей и различных заболеваний. Если вы заметили, что ваше растение поражено какой-то болезнью, это значит, что пора его спасать. На помощь придут эффективные средства, защищающие вашу культуру от болезней.
Как можно защитить спаржу от разных заболеваний
Опытные дачники отмечают, что спаржу можно защитить от ржавчины и других заболеваний с помощью классических тракторных опрыскивателей. На один гектар земли уходит от 200 до 400 литров фунгицидов, а для опрыскивателей с PSP — 100-150 литров на один гектар.
По словам экспертов, как только на огородных растениях появились развитые папоротники, объем жидкости увеличивается. Речь идет о 400-600 литрах фунгицидов и о 100-120 литрах на гектар для тракторных опрыскивателей.
Сколько длится защитное действие
Защитное действие системных фунгицидов составляет от двух недель до одного месяца, но иногда это происходит более длительный период. В то же время контактные фунгициды находятся под защитой от семи до десяти дней, но в основном до момента первых сильных осадков.
"Для результативного ведения производства и максимального контроля болезней нужно проводить постоянный мониторинг развития последних, на основе чего прогнозируют интенсивность поражения тем или иным возбудителем", — подчеркивают специалисты.
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