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Эффективные методы защиты спаржи от болезней — сделайте это и спасите свой урожай

18 сентября 2024 22:45
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор
Как можно защитить спаржу от болезней — эффективные методы
Человек, держащий урожай спаржи. Фото: Pinterest
Елена Власенко - Редактор
Елена Власенко
Редактор

Все растения на огороде так или иначе подвержены разным заболеваниям, в частности, это касается и спаржи. Однако есть эффективные средства, которые помогут защитить ваш урожай и сохранить растение в таком виде, в котором вы планировали с самого начала.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Спаржа, как и любое растение на огороде, нуждается в защите от вредителей и различных заболеваний. Если вы заметили, что ваше растение поражено какой-то болезнью, это значит, что пора его спасать. На помощь придут эффективные средства, защищающие вашу культуру от болезней.

Урожай спаржи на огороде
Урожай спаржи на огороде. Фото: Pinterest

Как можно защитить спаржу от разных заболеваний

Опытные дачники отмечают, что спаржу можно защитить от ржавчины и других заболеваний с помощью классических тракторных опрыскивателей. На один гектар земли уходит от 200 до 400 литров фунгицидов, а для опрыскивателей с PSP — 100-150 литров на один гектар.

По словам экспертов, как только на огородных растениях появились развитые папоротники, объем жидкости увеличивается. Речь идет о 400-600 литрах фунгицидов и о 100-120 литрах на гектар для тракторных опрыскивателей.

Урожай спаржи в руках
Урожай спаржи в руках. Фото: Ayco Farms

Сколько длится защитное действие

Защитное действие системных фунгицидов составляет от двух недель до одного месяца, но иногда это происходит более длительный период. В то же время контактные фунгициды находятся под защитой от семи до десяти дней, но в основном до момента первых сильных осадков.

"Для результативного ведения производства и максимального контроля болезней нужно проводить постоянный мониторинг развития последних, на основе чего прогнозируют интенсивность поражения тем или иным возбудителем", — подчеркивают специалисты.

Напомним, мы писали о том, чем чаще всего болеет морковь и как можно защитить овощ.

Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти смородиновые кусты от разных заболеваний.

Также мы сообщали о том, как можно спасти урожай на огороде от капустной блошки.

болезнь советы огород спаржа

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