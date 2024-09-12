Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Найпоширеніші хвороби моркви — від чого частіше страждає овоч і як його врятувати arrow

Найпоширеніші хвороби моркви — від чого частіше страждає овоч і як його врятувати

12 вересня 2024 02:13
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим частіше хворіє морква — як ефективно вилікувати овоч
Людина, яка тримає врожай моркви. Фото: The Guardian
Анастасія Мироненко - Редактор

Всі дачники з досвідом одноголосно скажуть, що морква здатна стійко витримувати різні зовнішні фактори, однак, інколи вона, все ж таки, страждає від хвороб. Експерти розповіли, які захворювання найчастіше вражають цей овоч і як захистити його від них.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Хвороби моркви — як їх лікувати

Чорна гниль

Забрудник чорної гнилі зазвичай вражає насіння овоча та його парости, а проявляється ця хвороба у вигляді темних ніжок на сходах або бурих плям на листях.

Признаки черной гнили на моркови
Ознаки чорної гнилі на моркві. Фото: Decorexpro

Щоб знизити ризик виникнення цієї проблеми, варто проводити агротехнічну профілактику, тобто:

  • Дотримуватися правильної сівозміни
  • Видаляти бур’яни
  • Купувати найкращі сорти 

Борошниста роса

Ознаки цього захворювання проявляються у вигляді світло-сірих квітконосів, листя і черешок. Борошниста роса може призвести до порушення розвитку коренеплодів і фотосинтезу, через що до рослини не потрапляє потрібна кількість поживних елементів.

Листья моркови, пораженные мучнистой росой
Листя моркви, вражені борошнистою росою. Фото: iNTFA

Щоб вилікувати моркву від цієї важкої хвороби, варто обробляти її фунгіцидами.

Фомоз або суха гниль

Збудником цього захворювання є гриб, від якого страждають коренеплоди, а інколи — й насіння. Постраждала тканина стає темною, від чого з’являються вдавлені плями. Експерти кажуть, що ця хвороби виникає через ґрунт і залишки рослин.

Морковь с сухой гнилью
Морква із сухою гниллю. Фото: Decorexpro

Щоб захистити моркву від хвороби, прибирайте навколо неї бур’яни, а також обробляйте насіння і посіви фунгіцидами. 

Церкоспороз

Якщо ви побачили на листках моркви коричневі плями, від яких вони починають скручуватися, це означає, що овоч захворів на церкоспороз. Також цю проблему може викликати підвищений рівень вологості, від чого уражені ділянки покриваються світло-сірим нальотом. 

Симптомы церкоспороза на моркови
Симптоми церкоспорозу на моркві. Фото: Cultivers

Щоб раз і назавжди позбутися цього захворювання, досвідчені дачники рекомендують користуватися фунгіцидами.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати моркву, щоб вона не згнила. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно доглядати моркву, щоб вона виросла великою і рівною. 

Також ми повідомляли про те, як посадити моркву, щоб потім її не проріджувати.

поради морква город захворювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:32 Супутники засікли корабель РФ з іранськими Fatah-360 — скільки ракет він доставив до Росії

02:30 Коли військовозобов'язані можуть проігнорувати візит до ТЦК — перелік обставин

01:32 На Рівненщині чоловік не з'явився до ТЦК, бо не погодився з рішенням ВЛК — що вирішив суд

01:30 Не існує "економічного фронту", а ухилянти можуть не повертатися — військова відповіла чоловікам

01:29 Окупанти активно штурмують Харківщину, але зазнають лише втрат — Максим Жорін з 3-ї ОШБр

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:00 Ворог ударив по житловій забудові Конотопа — у місті зникло світло, імовірно, є поранені

00:47 Бійці ЗСУ збили експериментальний дрон "Мерлін-ВР"— що незвичайного в цьому БпЛА армії РФ

00:45 На фронті загинув син Головного Рабина України — що про нього відомо

00:30 Дистанційна подача заяви на відстрочку — юрист повідомив про головну проблему

00:23 Батьки відмовлялися від щеплень — на Львівщині 10-річна дитина опинилася в реанімації

02:32 Супутники засікли корабель РФ з іранськими Fatah-360 — скільки ракет він доставив до Росії

02:30 Коли військовозобов'язані можуть проігнорувати візит до ТЦК — перелік обставин

01:32 На Рівненщині чоловік не з'явився до ТЦК, бо не погодився з рішенням ВЛК — що вирішив суд

01:30 Не існує "економічного фронту", а ухилянти можуть не повертатися — військова відповіла чоловікам

01:29 Окупанти активно штурмують Харківщину, але зазнають лише втрат — Максим Жорін з 3-ї ОШБр

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:00 Ворог ударив по житловій забудові Конотопа — у місті зникло світло, імовірно, є поранені

00:47 Бійці ЗСУ збили експериментальний дрон "Мерлін-ВР"— що незвичайного в цьому БпЛА армії РФ

00:45 На фронті загинув син Головного Рабина України — що про нього відомо

00:30 Дистанційна подача заяви на відстрочку — юрист повідомив про головну проблему

00:23 Батьки відмовлялися від щеплень — на Львівщині 10-річна дитина опинилася в реанімації

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже