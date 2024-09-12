Чим частіше хворіє морква — як ефективно вилікувати овоч

Людина, яка тримає врожай моркви. Фото: The Guardian

Всі дачники з досвідом одноголосно скажуть, що морква здатна стійко витримувати різні зовнішні фактори, однак, інколи вона, все ж таки, страждає від хвороб. Експерти розповіли, які захворювання найчастіше вражають цей овоч і як захистити його від них.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чорна гниль

Забрудник чорної гнилі зазвичай вражає насіння овоча та його парости, а проявляється ця хвороба у вигляді темних ніжок на сходах або бурих плям на листях.

Ознаки чорної гнилі на моркві. Фото: Decorexpro

Щоб знизити ризик виникнення цієї проблеми, варто проводити агротехнічну профілактику, тобто:

Дотримуватися правильної сівозміни

Видаляти бур’яни

Купувати найкращі сорти

Борошниста роса

Ознаки цього захворювання проявляються у вигляді світло-сірих квітконосів, листя і черешок. Борошниста роса може призвести до порушення розвитку коренеплодів і фотосинтезу, через що до рослини не потрапляє потрібна кількість поживних елементів.

Листя моркви, вражені борошнистою росою. Фото: iNTFA

Щоб вилікувати моркву від цієї важкої хвороби, варто обробляти її фунгіцидами.

Фомоз або суха гниль

Збудником цього захворювання є гриб, від якого страждають коренеплоди, а інколи — й насіння. Постраждала тканина стає темною, від чого з’являються вдавлені плями. Експерти кажуть, що ця хвороби виникає через ґрунт і залишки рослин.

Морква із сухою гниллю. Фото: Decorexpro

Щоб захистити моркву від хвороби, прибирайте навколо неї бур’яни, а також обробляйте насіння і посіви фунгіцидами.

Церкоспороз

Якщо ви побачили на листках моркви коричневі плями, від яких вони починають скручуватися, це означає, що овоч захворів на церкоспороз. Також цю проблему може викликати підвищений рівень вологості, від чого уражені ділянки покриваються світло-сірим нальотом.

Симптоми церкоспорозу на моркві. Фото: Cultivers

Щоб раз і назавжди позбутися цього захворювання, досвідчені дачники рекомендують користуватися фунгіцидами.

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