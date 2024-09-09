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Сіємо моркву під зиму восени 2024 — коли це слід робити та який сорт обрати

9 вересня 2024 19:39
Валентина Осадча - Редактор
Коли сіяти моркву під зиму 2024 року — терміни та поради городникам
Посів моркви під зиму. Колаж: Новини.LIVE
Валентина Осадча - Редактор

Посів моркви під зиму має ряд значних переваг, і одна з найбільших — можливість отримати ранній врожай вітамінного овочу. Додатково, осінній посів допомагає зменшити конкуренцію з бур'янами та оптимізує використання весняних ресурсів.

Коли треба сіяти моркву під зиму, як правильно це робити та який сорт обрати, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Коли сіяти моркву під зиму 2024 року

Не можна проводити осінній посів моркви занадто рано, коли на вулиці ще достатньо тепло та сонячно. Адже рослина може прорости ще до зими й загинути. 

Найкраще сіяти зимову моркву, коли температура повітря довгий період тримається на рівні приблизно +5°C, а вночі бувають незначні заморозки. Ґрунт має промерзнути на 5-8 см.

Попередні прогнози синоптиків говорять про те, що вересень-жовтень 2024 року будуть достатньо теплими. Тому посів моркви краще перенести на кінець жовтня або початок листопада. 

Як підготувати грядки до посадки моркви 

Ґрунт повинен мати такі характеристики:

  • мати рівень кислотності (pH) 6-7 (вирівняти кислотність допоможуть доломітове вапно, деревна зола тощо);
  • бути пухким (варто перекопати землю, додавання роздрібненої соломи, піску та торфу може допомогти розпушити ґрунт і зберегти вологу);
  • бути родючим (на 1 кв. м  беремо приблизно 3 кг гною, 25 г суперфосфату та 10 г калійного добрива);
  • добре дренованим

Також бажано, щоб грядка перебувала на невеликому підвищенні. Завдяки цьому навесні земля швидше прогріється і насіння пробудиться.

Підготуйте грядку для моркви заздалегідь, до настання холодів. Зробіть борозенки завглибшки 3 см, ущільніть їх дно. Міжряддя має бути шириною не менше 30 см.

Окремо підготуйте в мішках суху землю для закладення борозенок і органічне добриво — перегній, компост або їх суміш із торфом із розрахунку 4-5 відер на 1 м².

Важливо: не можна садити моркву на одному і тому ж місці два роки поспіль — слід витримати паузу в 4 роки, а після внесення в ґрунт свіжого гною — тільки через два.

 

Коли сіяти моркву під зиму 2024 року — терміни та поради городникам
Посів моркви на городі. Фото: google.com

Як правильно садити моркву під зиму

Якщо випав сніг, слід сіяти моркву наступним чином:

  • розчистіть грядки;
  • посійте сухе насіння в борозенки;
  • закрийте сухою землею;
  • замульчуйте шаром заготовленої органіки завтовшки 3-4 см;
  • ущільніть, щоб мульчу не роздуло вітром;
  • закидайте грядку снігом.

Якщо сніг до моменту посіву насіння ще не випав накрийте грядку по мульчі ялиновим або сосновим гіллям, але після першого ж снігопаду накидайте зверху невеликий замет.

Навесні, коли сніг почне танути, зніміть гілля, а якщо снігу випало забагато, то і частину снігу, щоб він швидше розтанув. Коли сніг зійде, встановіть на грядці металеві дуги та натягніть на них поліетилен або нетканий матеріал — цей захід прискорить появу сходів.

Коли рослини підростуть до 3-4 см, варто їх прорідити, залишивши на відстані 2-3 см одна від одної. Поливати озиму моркву варто 1-2 рази на тиждень у засушливу погоду.

Які сорти моркви можна сіяти під зиму

Для посіву під зиму підходять ранні сорти, холодостійкі та стійкі, наприклад:

  • "Вітамінна-6";
  • "Шантане-2461";
  • "Лосиноостровська-13";
  • "Нантська-4";
  • "Незрівнянна";
  • "Абако"
  • "Монтана";
  • "Курода";
  • "Абразо".

Досвідчені городники підкреслюють, що при посіві під зиму сходить менше насіння. Тому рекомендується купувати його на 25% більше, ніж потрібно.

 

Раніше ми розповідали, як правильно садити озиму цибулю восени.

Нагадаємо, ми писали, коли краще садити шпинат на городі.

Також ділимося з вами корисними порадами, чим посипати грядки перед посадкою озимого часнику для шаленого врожаю.

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