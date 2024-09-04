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Обов'язково посипте цим грядки перед посадкою озимого часнику для шаленого врожаю

4 вересня 2024 08:14
Валентина Осадча - Редактор
Чим підживити грядки перед посадкою озимого часнику — поради дачникам
Людина, яка садить часник на городі. Фото: The Irish Times
Валентина Осадча - Редактор

Хочете, щоб озимий часник після посадки на городі "порадував" вас розкішним врожаєм? Тоді посипте городню грядку, де у вас ростиме ця культура, одним простим, але ефективним засобом, який допоможе вашій праці "не піти коту під хвіст".

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Що варто знати перед посадкою озимого часнику

Щоб посадка озимого часнику на городі не була марною і наступного сезону "віддачила" вам гарним врожаєм, необхідно підготувати грядку на городі ще до того, як ви посадите культуру. Однак, важливо враховувати один момент.

Досвідчені дачники рекомендують садити озимий часник за 30-40 днів до того, як надворі настануть морози. Найчастіше цей часник садять у жовтні, але тут все залежить від того, яка у вас погода надворі. Річ у тому, що часник, який ви посадите до морозів, встигає скоренитися і розвинути своє коріння.

Процесс посадки чеснока на огороде
Процес посадки часнику на городі. Фото: Pinterest

До того ж, необхідно підживити грядки, куди ви збираєтеся посадити озимий часник, одним ефективним добривом. 

Чим підживити грядки перед посадкою озимого часнику

Досвідчені дачники наголошують, що для озимого часнику підійдуть комплексні добрива із вмістом калію і фосфору. Але краще вносити у ґрунт деревну золу, якою спочатку потрібно посипати землю, а потім разом з нею перекопати ділянку.

Подкормка огорода древесной золой
Підживлення городу деревною золою. Фото: Decorexpro

До речі, деревною золою можна підживлювати ґрунт і у момент посадки озимого часнику. Але в цьому випадку необхідно дотримуватися правильної послідовності кроків. Спочатку рясно полийте грядку водою, потім посипте її деревною золою і тільки після цього починайте садити озимий часник.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини на городі можна сміливо садити після часнику. 

Раніше ми розповідали про те, чому часник на городі став жовтим і чим його підживити, щоб прибрати цю проблему. 

Також ми повідомляли про те, коли і як правильно обрізати часник.

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