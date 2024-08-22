Що посадити після часнику на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає в руці зібраний врожай часнику. Фото: скриншот з YouTube

Якщо ви зібрали врожай часнику і не хочете залишати грядки порожніми, можете засадити їх певними видами рослин. Але важливо розуміти, які культури точно зможуть прижитися на місці, де у вас ріс часник, і дати гарний врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Досвідчені дачники наголошують, що садити щось на грядках, де ріс часник, можна одразу в серпні. Так можна встигнути зібрати врожай вдруге до моменту настання холодів. Але місце після часнику підходить далеко не всім рослинам, тому варто розуміти, що можна посадити після нього.

Викопаний часник на городі. Фото: Pinterest

Які рослини можна посадити в серпні

На місці, де у вас ріс часник, можете посадити, наприклад, чорну редьку або дайкон. Якщо ви не хочете сіяти ці овочі, можете засіяти порожні грядки на городі, наприклад, різними сидератами. Йдеться про такі культури, як:

Гірчиця

Фацелія

Ріпак

Ці культури можете залишити до весни і зробити з них чудове добриво для підживлення рослин на городі.

Процес посіву сидератів на городі. Фото: Pinterest

Які рослини можна посадити після часнику восени

На порожній грядці, де у вас ріс часник, можете сміливо посадити полуницю, адже вона любить це місце. Таким чином, фітонциди часнику на городі будуть уповільнювати виникнення поганих бактерій і захищатимуть її від різних шкідників.

Посадка полуниці на городі. Фото: The Mirror

Наприклад, посадивши полуницю на місці вирощування часнику, вона не постраждає від такого захворювання, як сіра гниль. При цьому, сама літня сезонна ягода виросте доволі великою, солодкою і соковитою. Тому посадити полуницю восени там, де у вас до цього вирощувався часник, — це абсолютно вдала ідея.

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