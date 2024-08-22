Что посадить после чеснока на огороде — советы дачникам

Человек, держащий в руке собранный урожай чеснока. Фото: скриншот с YouTube

Если вы собрали урожай чеснока и не желаете оставлять грядки пустыми, можете засадить их определенными видами растений. Но важно понимать, какие культуры смогут точно прижиться на месте, где у вас рос чеснок, и дать хороший урожай на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Опытные дачники подчеркивают, что сажать что-нибудь на грядках, где рос чеснок, можно сразу в августе. Так можно успеть собрать урожай во второй раз до момента наступления холодов. Но место после чеснока подходит далеко не всем растениям, поэтому следует понимать, что можно посадить после него.

Выкопанный чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Какие растения можно посадить в августе

На месте, где у вас рос чеснок, можете посадить, например, черную редьку или дайкон. Если вы не хотите сеять эти овощи, можете засеять пустые грядки на огороде, например, разными сидератами. Речь идет о таких культурах, как:

Горчица

Фацелия

Рапс

Эти культуры можете оставить до весны и сделать из них прекрасное удобрение для подкормки растений на огороде.

Процесс посева сидератов на огороде. Фото: Pinterest

Какие растения можно посадить после чеснока

На пустой грядке, где у вас рос чеснок, можете смело посадить клубнику, ведь она любит это место. Таким образом, фитонциды чеснока на огороде будут замедлять возникновение плохих бактерий и защищать ее от разных вредителей.

Посадка клубники на огороде. Фото: The Mirror

К примеру, посадив клубнику на месте выращивания чеснока, она не пострадает от такого заболевания, как серая гниль. При этом, сама летняя сезонная ягода вырастет довольно большой, сладкой и сочной. Поэтому посадить клубнику осенью там, где у вас до этого выращивался чеснок, — это абсолютно удачная идея.

Напомним, мы писали о том, почему чеснок на огороде внезапно стал желтым и как спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, в какой момент и как правильно обрезать чеснок.

Также мы сообщали о том, чем подкармливать чеснок на огороде, чтобы собрать хороший урожай.