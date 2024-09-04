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Обязательно посыпьте этим грядки перед посадкой озимого чеснока для бешеного урожая

4 сентября 2024 08:14
Валентина Осадчая - Редактор
Чем подкормить грядки перед посадкой озимого чеснока — советы дачникам
Человек, садящий чеснок на огороде. Фото: The Irish Times
Валентина Осадчая - Редактор

Хотите, чтобы озимый чеснок после посадки на огороде "порадовал" вас роскошным урожаем? Тогда посыпьте огородную грядку, где у вас будет расти эта культура, одним простым, но эффективным средством, которое поможет вашему труду "не пойти коту под хвост".

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Что нужно знать перед посадкой озимого чеснока

Чтобы посадка озимого чеснока на огороде не была бесполезной и в следующем сезоне "отблагодарила" вас хорошим урожаем, необходимо подготовить грядку на огороде еще до того, как вы посадите культуру. Однако, важно учитывать один момент.

Опытные дачники рекомендуют сажать озимый чеснок за 30-40 дней до того, как на улице наступят морозы. Чаще всего этот чеснок сажают в октябре, но здесь все зависит от того, какая у вас погода на улице. Дело в том, что чеснок, который вы посадите до морозов, успевает укорениться и развить свои корни.

Процесс посадки чеснока на огороде
Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

К тому же, необходимо подкормить грядки, куда вы собираетесь посадить озимый чеснок, одним эффективным удобрением.

Чем подкормить грядки перед посадкой озимого чеснока

Опытные дачники отмечают, что для озимого чеснока подойдут комплексные удобрения с содержанием калия и фосфора. Но лучше вносить в грунт древесную золу, которой сначала нужно посыпать землю, а затем вместе с ней перекопать участок.

Подкормка огорода древесной золой
Подкормка огорода древесной золой. Фото: Decorexpro

Кстати, древесной золой можно подпитывать почву и в момент посадки озимого чеснока. Но в этом случае необходимо соблюдать правильную последовательность шагов. Сначала обильно полейте грядку водой, затем посыпьте ее древесной золой и только после этого начинайте сажать озимый чеснок.

Напомним, мы писали о том, какие растения на огороде можно смело сажать после чеснока.

Ранее мы рассказывали о том, почему чеснок на огороде стал желтым и чем его подкормить, чтобы устранить эту проблему.

Также мы сообщали о том, когда и как правильно обрезать чеснок.

советы огород чеснок подкормка

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