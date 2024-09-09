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Сеем морковь под зиму осенью 2024 — когда это следует делать и какой сорт выбрать

9 сентября 2024 19:39
Валентина Осадчая - Редактор
Когда сеять морковь под зиму 2024 года — сроки и советы огородникам
Посев моркови под зиму. Коллаж: Новини.LIVE
Валентина Осадчая - Редактор

Посев моркови под зиму имеет ряд значительных преимуществ, и одно из самых больших — возможность получить ранний урожай витаминного овоща. Дополнительно осенний посев помогает уменьшить конкуренцию с сорняками и оптимизирует использование весенних ресурсов.

Когда нужно сеять морковь под зиму, как правильно это делать и какой сорт выбрать, далее рассказываем в материале.

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Когда сеять морковь под зиму в 2024 году

Нельзя проводить осенний посев моркови слишком рано, когда на улице еще достаточно тепло и солнечно. Ведь растение может прорасти еще до зимы и погибнуть.

Лучше сеять зимнюю морковь, когда температура воздуха долгий период держится на уровне примерно +5°C, а ночью бывают незначительные заморозки. Почва должна промерзнуть на 5-8 см.

Предварительные прогнозы синоптиков говорят, что сентябрь-октябрь 2024 года будут достаточно теплыми. Поэтому посев моркови лучше перенести на конец октября или начало ноября.

Как подготовить грядки к посадке моркови.

Почва должна иметь следующие характеристики:

  • иметь уровень кислотности (pH) 6-7 (выровнять кислотность помогут доломитовая известь, древесная зола и т.п.);
  • быть рыхлой (стоит перекопать землю, а добавление раздробленной соломы, песка и торфа может помочь разрыхлить почву, сохранить влагу и снизить кислотность);
  • быть плодородной (на 1 кв. м берем примерно 3 кг навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения);
  • хорошо дренированной.

Также лучше, чтобы грядка находилась на небольшом возвышении. Благодаря этому весной земля быстрее прогреется и семена пробудятся.

Подготовьте грядку для моркови заранее, до наступления холодов. Сделайте бороздки глубиной 3 см, уплотните их дно. Междурядье должно быть шириной не менее 30 см.

Отдельно подготовьте в мешках сухую землю для покрытия бороздок и органическое удобрение — перегной, компост или их смесь с торфом из расчета 4-5 ведер на 1 м².

Важно: нельзя сажать морковь на одном и том же месте два года подряд — следует выдержать паузу в 4 года, а после внесения в почву свежего навоза — только через два.

 

Когда сеять морковь под зиму 2024 года – сроки и советы огородникам.
Посев моркови на огороде. Фото: google.com

Как правильно сажать морковь под зиму

Если выпал снег, следует сеять морковь следующим образом:

  • расчистите грядки;
  • посейте сухие семена в бороздки;
  • закройте сухой землей;
  • замульчивайте слоем заготовленной органики толщиной 3-4 см;
  • уплотните, чтобы мульчу не раздуло ветром;
  • закидывайте грядку снегом.

Если снег до момента посева семян еще не выпал, накройте грядку по мульче лапником или сосновым ветвями, но после первого снегопада набрасывайте сверху небольшой сугроб.

Весной, когда снег начнет таять, снимите ветки, а если снега выпало много, то и часть снега, чтобы он быстрее растаял. Когда снег сойдет, установите на грядке металлические дуги и натяните на них полиэтилен или нетканый материал — эта мера ускорит появление восходов.

Когда растения подрастут до 3-4 см, следует их проредить, оставив на расстоянии 2-3 см друг от друга. Поливать озимую морковь следует 1-2 раза в неделю в засушливую погоду.

Какие сорта моркови можно сеять под зиму

Для посева под зиму подходят ранние сорта, холодостойкие и устойчивые, например:

  • "Витаминная-6";
  • "Шантане-2461";
  • "Лосиноостровская-13";
  • "Нантская-4";
  • "Незрівнянна";
  • "Абако"
  • "Монтана";
  • "Курода";
  • "Абразо".

Опытные огородники подчеркивают, что при посеве под зиму всходят меньше семян. Поэтому рекомендуется покупать их на 25% больше, чем нужно.

 

Ранее мы рассказывали, как правильно сажать озимый лук осенью.

Напомним, мы писали, когда лучше сажать шпинат на огороде.

Также делимся с вами полезными советами, чем посыпать грядки перед посадкой озимого чеснока для бешеного урожая.

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