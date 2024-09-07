Коли садити шпинат на городі у вересні за місячним календарем — найсприятливіші дні

Людина, яка збирає шпинат на городі. Фото: Daily Express

До складу шпинату входить велика кількість корисних елементів, через що його часто додають до свого раціону ті, хто перейшов на здорове харчування. Якщо ви хочете виростити цю овочеку культуру власноруч на городі, варто знати, як і коли це правильно робити.

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Оскільки шпинат не здатний витримувати холоди, його садять у відкритий ґрунт, щойно відтане земля після морозів. Зазвичай цю культуру садять тоді, коли надворі від п’яти градусів тепла. Найчастіше це — середина квітня, але можна це зробити й восени, а саме — у вересні.

Врожай шпинату на городі. Фото: Pixabay

Коли варто садити шпинат за місячним календарем

Щоб не прогадати і успішно посіяти насіння цієї овочевої культури на городі у вересні, зверніться за допомогою до місячного календаря. У ньому вказані дні, в які варто садити шпинат, щоб він виріс гарним і смачним. Отже, у вересні найсприятливішими днями для посіву шпинату є такі дати, як:

7-13 вересня

16-17 вересня

19 вересня

Збір врожаю шпинату на городі. Фото: Ready Gardens

Як правильно садити насіння шпинату

Щоб посіяти насіння цього овоча у відкритий ґрунт, спочатку підготуйте ділянку, на якій розпушіть і зробіть ґрунт рівним за допомогою граблів. Після цього створіть борозенки завглибшки два сантиметри так, щоб між рядками відстань становила приблизно 15-20 сантиметрів.

Потім добре полийте рядки і почекайте, поки ґрунт повністю поглине цю воду, і посійте насіння так, щоб між зернятками було від семи до десяти сантиметрів відстані. Присипте насіння в борозенках ґрунтом і трохи ущільніть його, після чого накрийте землю плівкою і залиште в такому вигляді до тих пір, поки не з’являться перші сходи.

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