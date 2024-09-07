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Когда лучше сажать шпинат на огороде — лунный календарь на сентябрь

7 сентября 2024 08:15
Валентина Осадчая - Редактор
Когда сажать шпинат на огороде в сентябре по лунному календарю — самые благоприятные дни
Человек, собирающий шпинат на огороде. Фото: Daily Express
Валентина Осадчая - Редактор

В состав шпината входит большое количество полезных элементов, из-за чего его часто добавляют в свой рацион те, кто перешел на здоровое питание. Если вы хотите вырастить эту овощную культуру своими руками на огороде, следует знать, как и когда это правильно делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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В какой период сеять семена шпината

Поскольку шпинат не способен выдерживать холода, его сажают в открытый грунт, как только оттает земля после морозов. Обычно эту культуру сажают тогда, когда на улице от пяти градусов тепла. Чаще всего это — середина апреля, но можно это сделать и осенью, а именно — в сентябре.

Урожай шпината на огороде
Урожай шпината на огороде. Фото: Pixabay

Когда стоит сажать шпинат по лунному календарю

Чтобы не прогадать и успешно посеять семена этой овощной культуры на огороде в сентябре, обратитесь за помощью к лунному календарю. В нем указаны дни, в которые следует сажать шпинат, чтобы он вырос красивым и вкусным. Итак, в сентябре наиболее благоприятными днями для посева шпината являются такие даты, как:

  • 7-13 сентября
  • 16-17 сентября
  • 19 сентября
Сбор урожая шпината на огороде
Сбор урожая шпината на огороде. Фото: Ready Gardens

Как правильно сажать семена шпината

Чтобы посеять семена этого овоща в открытый грунт, сначала подготовьте участок, на котором разрыхлите и сделайте почву ровной с помощью граблей. После этого создайте бороздки глубиной два сантиметра так, чтобы между рядами расстояние составляло примерно 15-20 сантиметров.

Затем хорошо полейте рядки и подождите, пока почва полностью поглотит эту воду, и посейте семена так, чтобы между зернышками было от семи до десяти сантиметров расстояния. Присыпьте семена в бороздках грунтом и немного уплотните его, после чего накройте землю пленкой и оставьте в таком виде до тех пор, пока не появятся первые всходы.

Напомним, мы писали о том, какие виды зелени можно посадить на собственном балконе.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выращивать укроп на своем огороде.

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