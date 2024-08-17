Навіщо розкидати кріп на городі — чим він корисний для рослин, поради дачникам

Людина, яка збирає кріп на городі. Фото: Epic Gardening

Багато хто знає кріп лише за тим, що його часто додають до страв під час приготування, але насправді ця зелень користується особливою популярністю і на городі. Ми розповідаємо, чому варто розкидати кріп по городу і чим він так корисний для рослин.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Кожен справжній дачник завжди прагне мати найбільший і найсмачніший врожай на своєму городі. Тому люди, які відмовляються від використання хімічних препаратів, замінюючи їх лише на натуральні добрива, пробують різноманітні методи для покращення структури свого ґрунту.

Наприклад, деякі господарі користуються звичайним кропом, розкидаючи його по своїй ділянці. Навіщо вони це роблять, читайте нижче.

Врожай пишного кропу в кошику. Фото: Pinterest

Навіщо досвідчені дачники розкидають кріп на городі

Інколи деякі дачники розкидають кріп на городі тому, що він здатний зробити ґрунт більш здоровим. Річ у тому, що ця зелень створює сприятливу атмосферу для розвитку бактерій, які перетворюють залишки культур на корисний для рослин азот.

До того ж кріп покращує врожай, адже його коріння дістає із самого ґрунту потрібні поживні компоненти, розподіляючи їх на всі рослини на городі. Ще ця зелень діє на рослини, як інсектицид і фунгіцид, тому її часто вирощують біля багатьох городніх культур.

Вирощування кропу на городі. Фото: Pinterest

Як кріп діє на врожай овочів

Наприклад, якщо посадити кріп біля капусти, ви можете врятувати її від таких шкідників, як метелики білокрилки. До того ж ця зелень захищає фруктові дерева від вершників, які відкладають у тілі гусениці власні яйця. І нарешті, вирощування кропу біля огірків захистить їх від пероноспорозу, а посадка біля помідорів врятує їх від фітофтори.

Нагадаємо, ми писали про те, які види зелені можна посадити на своєму балконі.

Раніше ми розповідали про те, як вирощувати кріп, щоб він вийшов пишним і соковитим.

Також ми повідомляли про те, чому кріп став жовтим і як можна врятувати врожай зелені.