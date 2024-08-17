Зачем разбрасывать укроп на огороде — чем он полезен для растений, советы дачникам

Вы об этом даже не догадывались — почему стоит разбрасывать обычный укроп на огороде
Многие знают укроп только потому, что его часто добавляют в блюда во время приготовления, но, на самом деле, эта зелень пользуется особой популярностью и на огороде. Мы рассказываем, почему стоит разбрасывать укроп по огороду и чем он так полезен для растений.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Каждый настоящий дачник всегда стремится иметь самый большой и вкусный урожай на своем огороде. Поэтому люди, которые отказываются от использования химических препаратов, заменяя их только натуральными удобрениями, пробуют различные методы для улучшения структуры своей почвы.
К примеру, некоторые хозяева пользуются обычным укропом, разбрасывая его по своему участку. Зачем они это делают, читайте ниже.
Зачем опытные дачники разбрасывают укроп на огороде
Иногда некоторые дачники разбрасывают укроп на огороде потому, что он способен сделать почву более здоровой. Дело в том, что эта зелень создает благоприятную атмосферу для развития бактерий, превращающих остатки культур в полезный для растений азот.
К тому же, укроп улучшает урожай, ведь его корни достают из самой почвы нужные питательные компоненты, распределяя их на все растения на огороде. Еще эта зелень действует на растения, как инсектицид и фунгицид, поэтому ее часто выращивают возле многих огородных культур.
Как укроп действует на урожай овощей
Например, если посадить укроп возле капусты, вы можете спасти ее от таких вредителей, как бабочки белокрылки. К тому же, эта зелень защищает фруктовые деревья от всадников, которые откладывают в теле гусеницы собственные яйца. И, наконец, выращивание укропа возле огурцов защитит их от пероноспороза, а посадка возле помидоров спасет их от фитофторы.
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