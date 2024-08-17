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Вы об этом даже не догадывались — почему стоит разбрасывать обычный укроп на огороде

17 августа 2024 12:22
Екатерина Волченко - Редактор
Зачем разбрасывать укроп на огороде — чем он полезен для растений, советы дачникам
Человек, собирающий укроп на огороде. Фото: Epic Gardening
Екатерина Волченко - Редактор

Многие знают укроп только потому, что его часто добавляют в блюда во время приготовления, но, на самом деле, эта зелень пользуется особой популярностью и на огороде. Мы рассказываем, почему стоит разбрасывать укроп по огороду и чем он так полезен для растений.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Каждый настоящий дачник всегда стремится иметь самый большой и вкусный урожай на своем огороде. Поэтому люди, которые отказываются от использования химических препаратов, заменяя их только натуральными удобрениями, пробуют различные методы для улучшения структуры своей почвы.

К примеру, некоторые хозяева пользуются обычным укропом, разбрасывая его по своему участку. Зачем они это делают, читайте ниже.

Урожай пышного укропа в корзине
Урожай пышного укропа в корзине. Фото: Pinterest

Зачем опытные дачники разбрасывают укроп на огороде

Иногда некоторые дачники разбрасывают укроп на огороде потому, что он способен сделать почву более здоровой. Дело в том, что эта зелень создает благоприятную атмосферу для развития бактерий, превращающих остатки культур в полезный для растений азот.

К тому же, укроп улучшает урожай, ведь его корни достают из самой почвы нужные питательные компоненты, распределяя их на все растения на огороде. Еще эта зелень действует на растения, как инсектицид и фунгицид, поэтому ее часто выращивают возле многих огородных культур.

Выращивание укропа на огороде
Выращивание укропа на огороде. Фото: Pinterest

Как укроп действует на урожай овощей

Например, если посадить укроп возле капусты, вы можете спасти ее от таких вредителей, как бабочки белокрылки. К тому же, эта зелень защищает фруктовые деревья от всадников, которые откладывают в теле гусеницы собственные яйца. И, наконец, выращивание укропа возле огурцов защитит их от пероноспороза, а посадка возле помидоров спасет их от фитофторы.

Напомним, мы писали о том, какие виды зелени можно посадить на своем балконе.

Раньше мы рассказывали о том, как выращивать укроп, чтобы он получился пышным и сочным.

Также мы сообщали о том, почему укроп стал желтым и как можно спасти урожай зелени.

советы огород укроп зелень

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12:50 Операция ВСУ в Курской области сорвала переговоры с РФ о прекращении ударов по энергетике, — WP

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