Як правильно садити озиму цибулю восени — поради дачникам

Людина, яка садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Озима цибуля здатна витримувати "мінусові" температури і нормально себе почуває взимку в ґрунті, тому її можна сміливо садити восени. Щоб отримати гарний урожай овоча зимових сортів, варто знати, як правильно його посадити в осінній сезон.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Досвідчені дачники рекомендують садити цибулю за 30 або 35 днів до того, як з’являться перші стійкі холоди. Зазвичай в Україні починають садити цей овоч у період між серединою жовтня до початку листопада — це час, коли температура повітря починає вже знижуватися.

Вирощений врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Річ у тому, що посадивши цибулю, коли надворі тепло, ви ризикуєте побачити її цибулини замерзлими. А якщо ви посадите цей овоч напередодні самих заморозків, то сіянка не встигне вкоренитися, чого також не можна допускати.

Підготовка цибулі та ґрунту до посадки — як це правильно робити

По-перше, треба вибрати якісний матеріал для посадки цибулі, а якщо не очікуються несподівані заморозки, обробити цибулини спеціальними засобами, які захистять їх від шкідників і захворювань, а також активують правильний ріст і розвиток.

Якщо ви маєте ґрунт, який погано родить, перед посадкою цибулі підживіть його мінеральними і органічними добривами. Водночас, у день, коли ви збираєтеся посадити овоч, посипте свою ділянку під цибулю деревною золою.

Ґрунт, посипаний деревною золою. Фото: Pinterest

Перш, ніж садити цибулю, викопайте борозенки на городі завглибшки п’ять сантиметрів так, щоб між ними було не менше 15-20 сантиметрів відстані. Також ущільніть поверхню грядок, де ви збираєтеся посіяти цю культуру.

Процес посадки цибулі на городі. Фото: Decorexpro

Коли надворі з’являться перші заморозки, замульчуйте ґрунт з цибулею сосновою хвоєю, гіллям і сухим листям. Якщо взимку надворі буде не дуже холодно, покрийте грядки агроволокном і плівкою. Коли настане весна і ґрунт прогріється, приберіть матеріал, а потім зніміть і замульчуйте шар.

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