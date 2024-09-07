Як правильно садити озиму цибулю восени — поради дачникам

Як правильно садити озиму цибулю восени — коли це краще робити
Озима цибуля здатна витримувати "мінусові" температури і нормально себе почуває взимку в ґрунті, тому її можна сміливо садити восени. Щоб отримати гарний урожай овоча зимових сортів, варто знати, як правильно його посадити в осінній сезон.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Осіння посадка озимої цибулі — коли це варто робити
Досвідчені дачники рекомендують садити цибулю за 30 або 35 днів до того, як з’являться перші стійкі холоди. Зазвичай в Україні починають садити цей овоч у період між серединою жовтня до початку листопада — це час, коли температура повітря починає вже знижуватися.
Річ у тому, що посадивши цибулю, коли надворі тепло, ви ризикуєте побачити її цибулини замерзлими. А якщо ви посадите цей овоч напередодні самих заморозків, то сіянка не встигне вкоренитися, чого також не можна допускати.
Підготовка цибулі та ґрунту до посадки — як це правильно робити
По-перше, треба вибрати якісний матеріал для посадки цибулі, а якщо не очікуються несподівані заморозки, обробити цибулини спеціальними засобами, які захистять їх від шкідників і захворювань, а також активують правильний ріст і розвиток.
Якщо ви маєте ґрунт, який погано родить, перед посадкою цибулі підживіть його мінеральними і органічними добривами. Водночас, у день, коли ви збираєтеся посадити овоч, посипте свою ділянку під цибулю деревною золою.
Перш, ніж садити цибулю, викопайте борозенки на городі завглибшки п’ять сантиметрів так, щоб між ними було не менше 15-20 сантиметрів відстані. Також ущільніть поверхню грядок, де ви збираєтеся посіяти цю культуру.
Коли надворі з’являться перші заморозки, замульчуйте ґрунт з цибулею сосновою хвоєю, гіллям і сухим листям. Якщо взимку надворі буде не дуже холодно, покрийте грядки агроволокном і плівкою. Коли настане весна і ґрунт прогріється, приберіть матеріал, а потім зніміть і замульчуйте шар.
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