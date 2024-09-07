Как правильно сажать озимый лук осенью — советы дачникам

Как правильно сажать озимый лук осенью — когда это лучше делать
Озимый лук способен выдерживать "минусовые" температуры и нормально себя чувствует зимой в почве, поэтому его можно смело сажать осенью. Чтобы получить хороший урожай овоща зимних сортов, следует знать, как правильно его посадить в осенний сезон.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Осенняя посадка озимого лука — когда это стоит делать
Опытные дачники рекомендуют сажать лук за 30 или 35 дней до того, как появятся первые стойкие холода. Обычно в Украине начинают сажать этот овощ в период между серединой октября до начала ноября — это время, когда температура воздуха уже начинает снижаться.
Дело в том, что посадив лук, когда на улице тепло, вы рискуете увидеть его луковицы замерзшими. А если вы посадите этот овощ накануне самых заморозков, то сеянка не успеет укорениться, чего тоже нельзя допускать.
Подготовка лука и почвы к посадке — как это правильно делать
Во-первых, нужно выбрать качественный материал для посадки лука, а если не ожидаются неожиданные заморозки, обработать луковицы специальными средствами, которые защитят их от вредителей и заболеваний, а также активируют правильный рост и развитие.
Если у вас почва, которая плохо плодоносит, перед посадкой лука подживите ее минеральными и органическими удобрениями. В то же время, в день, когда вы собираетесь посадить овощ, посыпьте свой участок под лук древесной золой.
Прежде, чем сажать лук, выкопайте бороздки на огороде глубиной пять сантиметров так, чтобы между ними было не менее 15-20 сантиметров расстояния. Также уплотните поверхность грядок, где вы собираетесь посеять эту культуру.
Когда на улице появятся первые заморозки, замульчуйте почву с луком сосновой хвоей, ветками и сухими листьями. Если зимой на улице будет не очень холодно, покройте грядки агроволокном и пленкой. Когда наступит весна и почва прогреется, уберите материал, затем снимите и замульчуйте слой.
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