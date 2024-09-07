Как правильно сажать озимый лук осенью — советы дачникам

Человек, который садит лук на огороде. Фото: Pinterest

Озимый лук способен выдерживать "минусовые" температуры и нормально себя чувствует зимой в почве, поэтому его можно смело сажать осенью. Чтобы получить хороший урожай овоща зимних сортов, следует знать, как правильно его посадить в осенний сезон.

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Опытные дачники рекомендуют сажать лук за 30 или 35 дней до того, как появятся первые стойкие холода. Обычно в Украине начинают сажать этот овощ в период между серединой октября до начала ноября — это время, когда температура воздуха уже начинает снижаться.

Выращенный урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Дело в том, что посадив лук, когда на улице тепло, вы рискуете увидеть его луковицы замерзшими. А если вы посадите этот овощ накануне самых заморозков, то сеянка не успеет укорениться, чего тоже нельзя допускать.

Подготовка лука и почвы к посадке — как это правильно делать

Во-первых, нужно выбрать качественный материал для посадки лука, а если не ожидаются неожиданные заморозки, обработать луковицы специальными средствами, которые защитят их от вредителей и заболеваний, а также активируют правильный рост и развитие.

Если у вас почва, которая плохо плодоносит, перед посадкой лука подживите ее минеральными и органическими удобрениями. В то же время, в день, когда вы собираетесь посадить овощ, посыпьте свой участок под лук древесной золой.

Почва, посыпанная древесной золой. Фото: Pinterest

Прежде, чем сажать лук, выкопайте бороздки на огороде глубиной пять сантиметров так, чтобы между ними было не менее 15-20 сантиметров расстояния. Также уплотните поверхность грядок, где вы собираетесь посеять эту культуру.

Процесс посадки лука на огороде. Фото: Decorexpro

Когда на улице появятся первые заморозки, замульчуйте почву с луком сосновой хвоей, ветками и сухими листьями. Если зимой на улице будет не очень холодно, покройте грядки агроволокном и пленкой. Когда наступит весна и почва прогреется, уберите материал, затем снимите и замульчуйте слой.

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