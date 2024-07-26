Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Не згниє і залишиться свіжою — як правильно зберігати зібраний врожай цибулі arrow

Не згниє і залишиться свіжою — як правильно зберігати зібраний врожай цибулі

26 липня 2024 07:34
Катерина Волченко - Редактор
Як зберігати цибулю, щоб вона довше залишалася свіжою — поради дачникам
Людина, яка тримає врожай цибулі. Фото: Vegconomist
Катерина Волченко - Редактор

Процес збору врожаю на городі — це дуже важлива процедура, але варто знати і те, що з ним потім потрібно робити, щоб зберегти його на якомога довший час. Наприклад, якщо ви зібрали цибулю, вам слід розуміти, як її зберегти якнайдовше свіжою.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Після збору врожаю деяким городникам-початківцям не вдається зберегти його в свіжому вигляді. Проте, існує декілька рекомендацій, які допоможуть зберегти врожай і потім насолоджуватися ним протягом тривалого часу.

Наприклад, у питанні зберігання врожаю цибулі також є певні рекомендації, яких варто дотримуватися.

Собранный урожай лука в ведре
Зібраний врожай цибулі у відрі. Фото: Decorexpro

Як правильно зберігати цибулю після збору врожаю

Після того, як ви зібрали врожай цибулі, вам варто її ретельно просушити, а потім обрізати верхнє лушпиння, щоб там не збиралася волога і не утворювалася гниль. Що стосується місця зберігання, то це може бути будинок, кошики або ящики, але головне, щоб навколо було сухо і тепло.

До того ж, необхідно забезпечити гарний рівень провітрюваності, оскільки в разі відсутності циркуляції повітря овоч може згнити і стати "жертвою" шкідників. Тому зберігати цибулю потрібно в місці, яке добре провітрюється.

Процесс хранения урожая лука
Процес зберігання врожаю цибулі. Фото: Decorexpro

Обов’язково стежте за тим, щоб біля цибулі під час зберігання не було овочів і фруктів, з яких виділяється етанол для прискорення старіння. Час від часу перевіряйте цибулини і прибирайте погані, щоб не дати гнилі поширюватися на інші. 

Якщо ви зібрали рясний врожай цибулі, досвідчені городники рекомендують тримати її там, де сухо. Тільки за допомогою цих рекомендацій вам вдасться зберегти цей овоч у свіжому вигляді якомога довше. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати врожай цибулі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати цибулю на городі в липні. 

Також ми повідомляли про те, якими народними засобами можна підживити цибулю на городі.

врожай поради город цибуля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

12 липня 2024

08:40 Держдопомоги не буде — хто з переселенців залишиться без виплат