Як зберігати цибулю, щоб вона довше залишалася свіжою — поради дачникам

Людина, яка тримає врожай цибулі. Фото: Vegconomist

Процес збору врожаю на городі — це дуже важлива процедура, але варто знати і те, що з ним потім потрібно робити, щоб зберегти його на якомога довший час. Наприклад, якщо ви зібрали цибулю, вам слід розуміти, як її зберегти якнайдовше свіжою.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Після збору врожаю деяким городникам-початківцям не вдається зберегти його в свіжому вигляді. Проте, існує декілька рекомендацій, які допоможуть зберегти врожай і потім насолоджуватися ним протягом тривалого часу.

Наприклад, у питанні зберігання врожаю цибулі також є певні рекомендації, яких варто дотримуватися.

Зібраний врожай цибулі у відрі. Фото: Decorexpro

Як правильно зберігати цибулю після збору врожаю

Після того, як ви зібрали врожай цибулі, вам варто її ретельно просушити, а потім обрізати верхнє лушпиння, щоб там не збиралася волога і не утворювалася гниль. Що стосується місця зберігання, то це може бути будинок, кошики або ящики, але головне, щоб навколо було сухо і тепло.

До того ж, необхідно забезпечити гарний рівень провітрюваності, оскільки в разі відсутності циркуляції повітря овоч може згнити і стати "жертвою" шкідників. Тому зберігати цибулю потрібно в місці, яке добре провітрюється.

Процес зберігання врожаю цибулі. Фото: Decorexpro

Обов’язково стежте за тим, щоб біля цибулі під час зберігання не було овочів і фруктів, з яких виділяється етанол для прискорення старіння. Час від часу перевіряйте цибулини і прибирайте погані, щоб не дати гнилі поширюватися на інші.

Якщо ви зібрали рясний врожай цибулі, досвідчені городники рекомендують тримати її там, де сухо. Тільки за допомогою цих рекомендацій вам вдасться зберегти цей овоч у свіжому вигляді якомога довше.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати врожай цибулі на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати цибулю на городі в липні.

Також ми повідомляли про те, якими народними засобами можна підживити цибулю на городі.