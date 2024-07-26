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Не сгниет и останется свежим — как правильно хранить собранный урожай лука

26 июля 2024 07:34
Екатерина Волченко - Редактор
Как хранить лук, чтобы он дольше оставался свежим — советы дачникам
Человек, держащий урожай лук. Фото: Vegconomist
Екатерина Волченко - Редактор

Процесс сбора урожая на огороде — это очень важная процедура, но стоит знать и то, что с ним потом нужно делать, чтобы сохранить его на более долгое время. Например, если вы собрали лук, вам следует понимать, как его сохранить как можно дольше свежим.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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После сбора урожая некоторым начинающим огородникам не удается сохранить его в свежем виде. Однако, существует несколько рекомендаций, которые помогут сохранить урожай и потом наслаждаться им в течение длительного времени.

Например, в вопросе хранения урожая лука также есть определенные рекомендации, которых следует придерживаться.

Собранный урожай лука в ведре
Собранный урожай лука в ведре. Фото: Decorexpro

Как правильно хранить лук после сбора урожая

После того, как вы собрали урожай лука, вам следует его тщательно просушить, а затем обрезать верхнюю шелуху, чтобы там не собиралась влага и не образовывалась гниль. Что касается места хранения, то это может быть дом, корзины или ящики, но главное, чтобы вокруг было сухо и тепло.

К тому же, необходимо обеспечить хороший уровень проветриваемости, поскольку в случае отсутствия циркуляции воздуха овощ может сгнить и стать "жертвой" вредителей. Поэтому хранить лук нужно в хорошо проветриваемом месте.

Процесс хранения урожая лука
Процесс хранения урожая лука. Фото: Decorexpro

Обязательно следите за тем, чтобы возле лука во время хранения не было овощей и фруктов, из которых выделяется этанол для ускорения старения. Время от времени проверяйте луковицы и убирайте плохие, чтобы не дать гнили распространяться на другие.

Если вы собрали обильный урожай лука, опытные огородники рекомендуют держать его там, где сухо. Только с помощью этих рекомендаций вам удастся сохранить этот овощ в свежем виде как можно дольше.

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать урожай лука на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать лук на огороде в июле.

Также мы сообщали о том, какими народными средствами можно подкормить лук на огороде.

урожай советы огород лук

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