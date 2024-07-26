Как хранить лук, чтобы он дольше оставался свежим — советы дачникам

Человек, держащий урожай лук. Фото: Vegconomist

Процесс сбора урожая на огороде — это очень важная процедура, но стоит знать и то, что с ним потом нужно делать, чтобы сохранить его на более долгое время. Например, если вы собрали лук, вам следует понимать, как его сохранить как можно дольше свежим.

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После сбора урожая некоторым начинающим огородникам не удается сохранить его в свежем виде. Однако, существует несколько рекомендаций, которые помогут сохранить урожай и потом наслаждаться им в течение длительного времени.

Например, в вопросе хранения урожая лука также есть определенные рекомендации, которых следует придерживаться.

Собранный урожай лука в ведре. Фото: Decorexpro

Как правильно хранить лук после сбора урожая

После того, как вы собрали урожай лука, вам следует его тщательно просушить, а затем обрезать верхнюю шелуху, чтобы там не собиралась влага и не образовывалась гниль. Что касается места хранения, то это может быть дом, корзины или ящики, но главное, чтобы вокруг было сухо и тепло.

К тому же, необходимо обеспечить хороший уровень проветриваемости, поскольку в случае отсутствия циркуляции воздуха овощ может сгнить и стать "жертвой" вредителей. Поэтому хранить лук нужно в хорошо проветриваемом месте.

Процесс хранения урожая лука. Фото: Decorexpro

Обязательно следите за тем, чтобы возле лука во время хранения не было овощей и фруктов, из которых выделяется этанол для ускорения старения. Время от времени проверяйте луковицы и убирайте плохие, чтобы не дать гнили распространяться на другие.

Если вы собрали обильный урожай лука, опытные огородники рекомендуют держать его там, где сухо. Только с помощью этих рекомендаций вам удастся сохранить этот овощ в свежем виде как можно дольше.

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать урожай лука на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать лук на огороде в июле.

Также мы сообщали о том, какими народными средствами можно подкормить лук на огороде.