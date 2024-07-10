Як зрозуміти, що час збирати цибулю на городі — важливі поради дачникам

Коли збирати врожай цибулі — перші ознаки, які допоможуть це зрозуміти
Перш, ніж збирати врожай цибулі на городі, варто визначити найкращий час для цього, адже від правильного вибору часу залежить те, яким вийде овоч і скільки він буде зберігатися. Якщо ви хочете зберегти врожай, варто знати, коли його краще збирати.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Ознаки, які вказують на час збору врожаю цибулі
Якщо ви побачили, що листя на цибулі стало жовтим і сухим, це означає, що настав час збирати врожай. До того ж на час збору цибулі на городі вказує і той факт, що десь 70-80% листя рослини вже не зелені та почали в’янути.
Збирати врожай можна також і тоді, коли ви помітили, що цибуля почала лягати на землю, а шийка овоча стала тонкою і сухою. На зрілість овоча вказують також жовті або коричневі лусочки.
Коли і як збирати врожай цибулі
Експерти радять займатися цим, коли надворі сухо і тепло, і обирати вранішній або вечірній час, коли на вулиці не так спекотно. Загалом, цибулю можна збирати за 90-120 днів після того, як ви її посадили, але це залежить від того, який у вас сорт овоча і в яких кліматичних умовах ви живете.
Перед збором врожаю розпушіть ґрунт для облегшення цього процесу і обережно витягуйте цибулю, тримаючи її за листя. Після цього просушіть цибулю, розклавши її на землі або під навісом. Потім обріжте листя, залишивши шию завдовжки два-три сантиметри, і зберігайте її там, де прохолодно, темно і сухо.
Можна покласти її до дерев’яного ящика, в сітку або в мішки з тканини, де буде циркуляція повітря.
Якщо ви будете робити все згідно з цими рекомендаціями, вам вдасться зберегти врожай цибулі надовго і вже наступного року вживати якісний продукт.
Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати цибулю на городі в липні.
Раніше ми розповідали про те, якими народними засобами підживлювати цибулю на городі.
Також ми повідомляли про те, які рослини слід посадити біля цибулі на городі.
Читайте Новини.LIVE!