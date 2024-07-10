Як зрозуміти, що час збирати цибулю на городі — важливі поради дачникам

Людина, яка тримає цибулю в руці. Фото: The Mirror

Перш, ніж збирати врожай цибулі на городі, варто визначити найкращий час для цього, адже від правильного вибору часу залежить те, яким вийде овоч і скільки він буде зберігатися. Якщо ви хочете зберегти врожай, варто знати, коли його краще збирати.

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Ознаки, які вказують на час збору врожаю цибулі

Якщо ви побачили, що листя на цибулі стало жовтим і сухим, це означає, що настав час збирати врожай. До того ж на час збору цибулі на городі вказує і той факт, що десь 70-80% листя рослини вже не зелені та почали в’янути.

Збирати врожай можна також і тоді, коли ви помітили, що цибуля почала лягати на землю, а шийка овоча стала тонкою і сухою. На зрілість овоча вказують також жовті або коричневі лусочки.

Ознака, яка вказує на те, що можна збирати цибулю. Фото: Decorexpro

Коли і як збирати врожай цибулі

Експерти радять займатися цим, коли надворі сухо і тепло, і обирати вранішній або вечірній час, коли на вулиці не так спекотно. Загалом, цибулю можна збирати за 90-120 днів після того, як ви її посадили, але це залежить від того, який у вас сорт овоча і в яких кліматичних умовах ви живете.

Зібраний урожай цибулі у відрі. Фото: Desigusxpro

Перед збором врожаю розпушіть ґрунт для облегшення цього процесу і обережно витягуйте цибулю, тримаючи її за листя. Після цього просушіть цибулю, розклавши її на землі або під навісом. Потім обріжте листя, залишивши шию завдовжки два-три сантиметри, і зберігайте її там, де прохолодно, темно і сухо.

Можна покласти її до дерев’яного ящика, в сітку або в мішки з тканини, де буде циркуляція повітря.

Якщо ви будете робити все згідно з цими рекомендаціями, вам вдасться зберегти врожай цибулі надовго і вже наступного року вживати якісний продукт.

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