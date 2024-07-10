Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли збирати врожай цибулі — перші ознаки, які допоможуть це зрозуміти arrow

Коли збирати врожай цибулі — перші ознаки, які допоможуть це зрозуміти

10 липня 2024 21:48
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Як зрозуміти, що час збирати цибулю на городі — важливі поради дачникам
Людина, яка тримає цибулю в руці. Фото: The Mirror
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Перш, ніж збирати врожай цибулі на городі, варто визначити найкращий час для цього, адже від правильного вибору часу залежить те, яким вийде овоч і скільки він буде зберігатися. Якщо ви хочете зберегти врожай, варто знати, коли його краще збирати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Ознаки, які вказують на час збору врожаю цибулі

Якщо ви побачили, що листя на цибулі стало жовтим і сухим, це означає, що настав час збирати врожай. До того ж на час збору цибулі на городі вказує і той факт, що десь 70-80% листя рослини вже не зелені та почали в’янути.

Збирати врожай можна також і тоді, коли ви помітили, що цибуля почала лягати на землю, а шийка овоча стала тонкою і сухою. На зрілість овоча вказують також жовті або коричневі лусочки. 

Признак, указывающий на то, что можно собирать лук
Ознака, яка вказує на те, що можна збирати цибулю. Фото: Decorexpro

Коли і як збирати врожай цибулі

Експерти радять займатися цим, коли надворі сухо і тепло, і обирати вранішній або вечірній час, коли на вулиці не так спекотно. Загалом, цибулю можна збирати за 90-120 днів після того, як ви її посадили, але це залежить від того, який у вас сорт овоча і в яких кліматичних умовах ви живете.

Собранный урожай лука в ведре
Зібраний урожай цибулі у відрі. Фото: Desigusxpro

Перед збором врожаю розпушіть ґрунт для облегшення цього процесу і обережно витягуйте цибулю, тримаючи її за листя. Після цього просушіть цибулю, розклавши її на землі або під навісом. Потім обріжте листя, залишивши шию завдовжки два-три сантиметри, і зберігайте її там, де прохолодно, темно і сухо. 

Можна покласти її до дерев’яного ящика, в сітку або в мішки з тканини, де буде циркуляція повітря.

Якщо ви будете робити все згідно з цими рекомендаціями, вам вдасться зберегти врожай цибулі надовго і вже наступного року вживати якісний продукт.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати цибулю на городі в липні. 

Раніше ми розповідали про те, якими народними засобами підживлювати цибулю на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини слід посадити біля цибулі на городі.

врожай поради город цибуля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога